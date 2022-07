Mittelrhein: Vizechampion Dinkel führt nach Tag 1

Dinkel/Winklhofer liegen beim Debüt der Rallye ADAC Mittelrhein nach der ersten Etappe vorn, Lokalmatador Marijan Griebel und Spitzenreiter Philip Geipel knapp dahinter.

Dominik Dinkel und Pirmin Winklhofer haben beim Auftakt der Rallye ADAC Mittelrhein ein Ausrufungszeichen gesetzt. Das Fahrer-Duo gewann am Freitag im Ford Fiesta Rally2 zwei der vier Wertungsprüfungen und übernahm damit die Spitze in der Top-Klasse DRM. Fünf Sekunden dahinter lauert der Lokalmatador und zweimalige Deutsche Rallye-Meister Marijan Griebel, der zusammen mit Tobias Braun im Citroën C3 Rally2 ebenfalls zwei Abschnitte als Schnellster absolvierte.

Der 33-Jährige gilt allerdings am Samstag, wenn es in die Weinberge der Eifel-Mosel-Region geht, als Favorit, da er das Gelände wie kein anderer kennt. Philip Geipel hält mit Beifahrerin Katrin Becker-Brugger (Skoda Fabia Rally2 Evo) Tuchfühlung zum Führungs-Duo und will am Samstag im Kampf um den Sieg ein gewichtiges Wort mitreden. Julius Tannert und Frank Christian liegen mit dem Volkswagen Polo GTI R5 als Vierte gut zehn Sekunden dahinter und müssen sich steigern, wenn der erste Saisonsieg eingefahren werden soll. Björn Satorius und Hanna Ostlender belegen im Cockpit des Ford Fiesta Rally2 Rang fünf.

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen waren die Fahrer der Top-Klasse am Freitag um 16.30 Uhr als erste vom Marktplatz Wittlich aus in die Rallye ADAC Mittelrhein gestartet. Auf den ersten gut 47 Kilometern schenkten sich die Lenkradartisten vor allem auf dem Rundkurs Bergweiler, der zweimal absolviert wurde, nichts und lagen nur innerhalb weniger Sekunden. Ähnlich spannend verlief die erste Etappe bei den Rallye-Piloten in der Klasse DRM2. Raffael Sulzinger und Beifahrerin Lisa Kiefer (Ford Fiesta Rally4) setzten sich mit einer starken Leistung an die Spitze und haben einen Vorsprung von vier Sekunden vor Martin Christ und René Meier im Opel Corsa Rally4. Dahinter sind Konstantin Keil und Stefanie Fritzensmeier im Citroen DS3 R3T Max Dritter, zeitgleich auf Rang vier folgen Nico Knacker und Enrico Flores-Trigo im Renault Clio Rally4.

In der Gentlemen Trophy liegt Dennis Rostek auf Meisterschaftskurs. Der Bückeburger hat einmal mehr nach dem ersten Tag die Führung übernommen und es spricht alles dafür, dass er sich im Skoda Fabia R5 vorzeitig den Titel in der neuen Sonderwertung sichert. Allerdings liegen die Markenkollegen Oliver Bliss und Stephan Schneeweiß nur 3,6 Sekunden zurück, während Georg Berlandy und Peter Schaaf (Peugeot 208T 16 R5) als Dritte schon über eine halbe Minute zurück sind.

Die DRM Nationals, ehemalig ADAC Rallye Masters, waren am ersten Tag der Rallye ADAC Mittelrhein ebenfalls hart umkämpft. Hinter den Führenden Martin Schütte und Kerstin David im Mitsubishi Evo folgen die Markenkollegen Patrik Dinkel und Tamara Lutz mit dem hauchdünnen Rückstand von drei Zehntelsekunden. Knapp dahinter sind auch Sebastian Wolf und Andreas Luther in Schlagdistanz. In der DRM Classic steuern die Gesamtführenden Andreas Dahms und Paul Schubert mit ihrem Porsche 911 einem weiteren Sieg entgegen.

Am Samstag geht es ab 8:00 Uhr in die Weinberge rund um die Mosel. Acht Wertungsprüfungen mit einer Länge von rund 90 Kilometern liegen vor den Fahrern. Zielankunft und Siegerehrung ist zwischen 18 und 20 Uhr auf dem Marktplatz Wittlich.