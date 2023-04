Erzgebirge: Sieg für Julius Tannert/Frank Christian

Julius Tannert und Beifahrer Frank Christian gewinnen die traditionsreiche Rallye Erzgebirge. Bei schwierigsten Witterungsbedingungen setzte sich das Duo im Skoda Fabia RS Rally2 gegen starke Konkurrenz durch.

Die Rallye Erzgebirge wurde zum erwarteten Rallye-Spektakel mit tausenden Zuschauern an den Wertungsprüfungen. Als Auftakt zur Deutschen Rallyemeisterschaft bot die Traditionsveranstaltung ein volles Starterfeld, anspruchsvolle Wertungsprüfungen und großartige Atmosphäre in einer motorsportaffinen Region. Das Highlight bildete erneut der spannende Sekundenkampf an der Spitze der Deutschen Rallyemeisterschaft in der mit 13 Fahrzeugen stark besetzten Klasse der Turbo-Allradler.

Für Julius Tannert und Beifahrer Frank Christian ging es nach dem Marken- und Teamwechsel wieder mit dem Eurosol Racing Team Hungary und dem brandneuen Skoda Fabia RS Rally2 an den Start. Nach einem ersten Test am Mittwoch und dem Shakedown am Donnerstag konnte sich das Duo direkt die erste Bestzeit der Rallye am Freitag sichern. Bei wechselhaften Streckenbedingungen und nach einer weiteren Bestzeit übernachtete man an die Spitze des Feldes. Als erstes Fahrzeug gestartet konnten Tannert/Christian die Führung am Samstagvormittag bei erneut nassen Straßenverhältnissen mit vier Bestzeiten in Folge ausbauen und lagen zur Mittagspause bereits mit über 22 Sekunden in vorn. Wechselndes Wetter am Nachmittag sorgte nochmal für Spannung und ließ die Reifenwahl zum Poker werden. Julius Tannert und Frank Christian konnten ihre Führung jedoch behaupten, auf eine knappe halbe Minute ausbauen und einen souveränen Heimsieg einfahren. Insgesamt holte sich das Team acht von zwölf möglichen Bestzeiten.

«Es ist ein unglaubliches Gefühl, die Rallye Erzgebirge zu gewinnen», freute sich Lokalfavorit Tannert. «Mit diesem Erfolg geht ein Kindheitstraum in Erfüllung und ich freue mich, dass wir uns bei dieser schwierigen Rallye gegen die starke Konkurrenz durchsetzen konnten. Frank Christian und das Eurosol Racing Team Hungary haben diesen Erfolg ermöglicht und mir über das gesamte Wochenende perfekte Voraussetzungen für eine großartige Rallye geliefert. Es war toll zu sehen, wie viele Fans an den Strecken standen. Das zeigt, dass der Rallyesport in Sachsen nach wie vor eine große Fangemeinde hat. Vielen Dank an alle Partner, Freunde und Unterstützer, die mich seit Jahren bei meinen Projekten unterstützen.“

Nach dem ersten Saisonlauf und vier Zusatzpunkten aus der Powerstage führen Julius Tannert und Frank Christian die Deutsche Rallyemeisterschaft mit fünf Punkten an. In knapp vier Wochen geht es mit der Rallye Sulingen in die nächste Runde der DRM 2023.

Endstand nach 12 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Tannert/Christian (D), Skoda 1:15:56,1 2 Griebel/Braun (D), Skoda + 26,7 3 Geipel/Becker (D), Skoda + 1:00,5 4 Riedemann/Otterbach (D), Hyundai + 1:59,5 5 Satorius/Ostlender (D), Ford + 2:45,1 6 Berlandy/Annemüller (D), Skoda + 3:37,1 7 Rostek/Zenz (D), Skoda + 3:46,1 8 Bliss/Simon (D), Skoda + 4:02,7 9 Knacker/Puls (D), Hyundai + 5:41,9 10 Wiegand/Gerlich (D), Opel + 5:48,4

Punktestand DRM 2023

1. Julius Tannert 34

2. Marijan Griebel 29

3. Philip Geipel 23

4. Christian Riedemann 20

5. Björn Satorius 20