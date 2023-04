Tag 1: Tannert/Christian behalten nachts Durchblick

Die Deutsche Rallye-Meisterschaft 2023 hat begonnen, der Kampf um die Sekunden geht weiter. Am Freitag um 16:25 Uhr erfolgte der Start zur 58. ADAC Rallye Erzgebirge, dem traditionellen DRM-Auftakt, in Stollberg.

Von der ersten Wertungsprüfung an entwickelte sich bis in die Nacht ein spannender Schlagabtausch in allen Klassen. Julius Tannert und Co-Pilot Frank Christian behielten auch bei Dunkelheit den Durchblick und beendeten Tag eins auf Platz eins.

Das Duo gewann in der hart umkämpften Top-Liga DRM eine von vier Wertungsprüfungen und übernahm im Škoda Fabia RS Rally2 nach einer konstant starken und fehlerlosen Leistung die Führung. Mit einem Rückstand von 2,3 Sekunden folgen die Titelverteidiger Philip Geipel und Katrin Becker (Škoda Fabia Rally2 Evo), die zwei WP´s für sich entscheiden konnten, auf Platz zwei. Dahinter liegen Marijan Griebel und Tobias Braun (Škoda Fabia RS Rally2 ) als Dritte in Lauerstellung. Schon etwas abgeschlagen, mit einem Abstand von über 20 Sekunden zur Spitze, belegen Christian Riedemann und Nico Otterbach (Hyundai i20 N Rally2) Platz vier.

Der aktuelle DRM2-Meister Martin Christ (Opel Corsa Rally4) ist nach dem Gewinn von zwei Wertungsprüfungen zusammen mit Co-Pilotin Lina Meter Spitzenreiter in der DRM2-Wertung. Lokalmatador und Markenkollege Sepp Wiegand folgt mit einem Rückstand von vier Sekunden auf Platz zwei. Die Kombination Raffael Sulzinger und Lisa Kiefer belegt im Ford Fiesta Rally4 den dritten Rang.

Auch bei den DRM Nationals wurde bis in die Nacht gefightet. Nicht unerwartet führt der mehrfache «Erze»-Gewinner Ruben Zeltner zusammen mit Ehefrau Petra im Porsche 911 GT3 die NC1 an. Zweiter sind Andreas Dahms und Paul Schubert, die gleichzeitig mit ihrem grünen Porsche 911 bei der DRM Classic auf Platz eins liegen.

In der Sonderwertung DRM Trophy beendeten Georg Berlandy und Tina Annemüller im Škoda Fabia R5 den ersten Tag der „Erze” auf Platz eins vor den Markenkollegen Oliver Bliss und Alexander Hirsch. Titelverteidiger Dennis Rostek belegt zusammen mit Beifahrer Dennis Zenz im Škoda Fabia R5 Evo Rang drei.

Entgegen der Wettervorhersage blieb es ab Freitagnachmittag rund um Stollberg trocken. Die Fahrer mussten dennoch auf dem teilweise feuchten Untergrund hoch konzentriert sein, zumal die letzten beiden Wertungsprüfungen bei Dunkelheit ausgetragen wurden. Den zahlreichen Zuschauer boten sich in der sächsischen Nacht einmalige Bilder. Sie sahen weiße Lichtkegel und rot-glühende Bremsscheiben in Gablenz und erlebten beim finalen Durchgang auf dem beleuchteten Rundkurs Jahnsdorf einen spektakulären Abschluss des ersten Wettkampftages.

Am Samstag beginnt die zweite und letzte Etappe der 58. ADAC Rallye Erzgebirge um 08:57 Uhr mit der fünften Wertungsprüfung Amtsberg 1.