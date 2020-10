Frijns-Desaster: Peinlicher Patzer im DTM-Titelkampf

Ist das bitter: Robin Frijns steckt mitten im DTM-Titelkampf. Im 14. Saisonrennen in Zolder unterläuft ihm jedoch ein peinlicher und auch folgenschwerer Patzer.

Was für ein bitterer Nachmittag für Robin Frijns! Der Niederländer hat im Titelkampf einen bösen Rückschlag hinnehmen müssen. Und was für einen: Frijns ging im 14. von 18 Saisonrennen leer aus, weil er nach seinem Pflichtboxenstopp in Runde 12 bei der Ausfahrt aus der Boxengasse auf kalten Reifen die Kontrolle verlor und in die Leitplanken einschlug.

Schnell war er zu dem Zeitpunkt freilich nicht unterwegs, doch der Crash reichte, um seine Radaufhängung und damit sein Rennen zu zerstören. Er lag bis dahin als Dritter auf Podiumskurs.

«Ich habe eingelenkt, es ist aber nichts passiert. Das war ein Fahrfehler von mir, das ist alles. Schuld hat nur einer, und das ist der im Auto, und das bin ich. Ich bin von mir enttäuscht, und auch für das Team», sagte Frijns in einer ersten Reaktion.

Er bleibt nach seinem ersten Nuller in dieser Saison weiter bei 243 Punkten und fiel auf Gesamtplatz drei zurück, hinter Spitzenreiter Nico Müller (259) und René Rast (249), der das Rennen gewann.

Hier geht es zum Video vom Frijns-Crash.