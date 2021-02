Echte Hingucker: Ferrari 488 GT3 Evo im Red-Bull-Look

«Sowohl Red Bull als auch Ferrari sind führende Global Player, die in der Welt des Motorsports und darüber hinaus für absoluten Erfolg stehen», sagt DTM-Chef Gerhard Berger.

Zuletzt gab es 2017 ein Red-Bull-Branding in der DTM

Liam Lawson wird in dem Ferrari 488 GT3 Evo sitzen

Red Bull kehrt 2021 in die DTM zurück

Mit der Bekanntgabe des Einsatzteams und der Boliden hat Red Bull auch die Lackierung der beiden Autos gezeigt. Fest steht: Die beiden Ferrari 488 GT3 Evo von AF Corse sind echte Hingucker.

Lange war Red Bull ein fester Bestandteil der DTM: Seit 2001 hatte das Unternehmen Mattias Ekström unterstützt, der Audi des Schweden in den Farben des Getränkeriesen hatte mit den größten Wiedererkennungswert in der DTM. Mit Ekström feierte Red Bull zwei Titel (2004, 2007) in der Tourenwagenserie.

Ab 2014 fungierte Red Bull auch bei BMW als Sponsor. Zuerst brandete das Unternehmen den Boliden des Portugiesen Antonio Felix da Costa, später dann das Auto des zweimaligen Meister Marco Wittmann. Der Deutsche wurde 2016 mit Red-Bull-Branding Champion.

2018 wollte Red Bull eigentlich nur noch mit Ekströms Auto dabei sein, doch der DTM-Rücktritt des Schweden hatte den Konzern damals auf dem falschen Fuß erwischt. Zusätzlich war die Zukunft der Serie damals wegen des zum Saisonende 2018 angekündigten Mercedes-Ausstiegs unsicher, weshalb sich Red Bull vor der Saison aus der DTM zurückzog.

Bis jetzt.

Denn zur Saison 2021 kehrt Red Bull in die DTM zurück, mit dem Team AFC Corse und zwei Ferrari 488 GT3 Evo.

Liam Lawson wird eine komplette Saison im Red Bull Cockpit fahren. Alexander Albon und Nick Cassidy teilen sich das zweite Auto in den Farben der Red Bull Premium-Modemarke AlphaTauri.

