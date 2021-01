Timo Glock mit Daytona-Debüt: Das Auto ganz lassen!

Ex-DTM-Star Timo Glock tritt in diesem Jahr erstmals bei den 24 Stunden von Daytona an. Für ihn ist es eine besondere Herausforderung.

Mit dem «Roar before the 24» hat für das BMW Team RLL die finale Vorbereitung auf die 24 Stunden von Daytona am kommenden Wochenende begonnen.

Drei Tage lang ging das Team mit den beiden BMW M8 GTE auf dem Daytona International Speedway auf die Strecke. Der offizielle Test vor dem ersten GT-Highlight des Jahres hatte dabei erstmals ein neues Format: Neben den Testsessions stand auch ein Qualifikationsrennen auf dem Programm, in dem die Startpositionen für den Langstreckenklassiker ausgefahren wurden.

Die beiden BMW-Werksfahrer Marco Wittmann und Timo Glock geben in Daytona ihr Debüt im BMW Team RLL und im BMW M8 GTE. Während Wittmann bereits vor fünf Jahren in der GTD-Klasse des Rennens antrat, ist Glock erstmals bei diesem Highlight-Event im US-Bundesstaat Florida dabei.

Nach dem Ende der Werkssport-Ära in der DTM ist Daytona ein Teil des neuen Programms für die beiden. Auch Philipp Eng, der in den vergangenen drei Jahren in der DTM fuhr, ist in Daytona dabei.

Beim «Roar before the 24» hatten Glock und Wittmann die Gelegenheit, sich mit dem BMW M8 GTE und dem Team vertraut zu machen. Wittmann tritt gemeinsam mit den Vorjahressiegern John Edwards, Jesse Krohn und Augusto Farfus im Fahrzeug mit der Startnummer 24 in der GTLM-Klasse an. Glock teilt sich das Cockpit der Nummer 25 mit Bruno Spengler, Connor De Phillippi und Philipp Eng. Der #25 BMW M8 GTE hatte die 24 Stunden von Daytona vor zwei Jahren gewonnen.

Nach den Trainingssessions am Freitag und am Samstagvormittag ging es am Samstagnachmittag in die Qualifikation für das Qualifyingrennen. Für das BMW Team RLL verlief dieses auf feuchter Strecke äußert erfolgreich: Wittmann fuhr mit der Bestzeit den ersten Startplatz heraus, Glock folgte direkt dahinter auf Platz zwei.

Beim Pole Award 100 am Sonntagnachmittag ging es dann um die Startplätze für das 24-Stunden-Rennen selbst. In dem 100-minütigen Qualifikationsrennen gingen pro Fahrzeug zwei Fahrer an den Start: Wittmann und Farfus in der #24, Glock und Eng in der #25. Dabei herrschten äußerst tückische Bedingungen. Nach Regenfällen war die Strecke zunächst noch nass, ehe die Sonne herauskam und der Asphalt zusehends abtrocknete. Glock und Eng erreichten das Ziel auf dem fünften Platz der GTLM-Klasse, während für Wittmann und Farfus nach einem außerplanmäßigen Boxenstopp der sechste Platz zu Buche stand.

Die 59. Auflage der 24 Stunden von Daytona beginnt am 30. Januar um 15.40 Uhr Ortszeit (21.40 Uhr MEZ).

Stimmen nach dem Roar:

Timo Glock (BMW Team RLL, #25 MOTUL BMW M8 GTE): «Es war sehr spannend für mich, den Start zu fahren und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die ganzen Abläufe funktionieren, auch im Auto. Es lief recht gut. Doch natürlich war es eine Challenge, zum ersten Mal in Daytona zu fahren, und dann auch noch im Nassen. Mein klares Ziel war, so viel wie möglich zu lernen und das Auto ganz zu lassen. Das hat wunderbar funktioniert, und ich bin bis jetzt sehr happy. Es macht wirklich viel Spaß, und ich freue mich auf das nächste Wochenende. Meine Eindrücke sind sehr positiv, das Team ist super, die Jungs machen einen tollen Job, und es ist sehr angenehm, mit ihnen zu arbeiten. Jetzt werden wir sehen, was das nächste Wochenende bringt.»

Philipp Eng (BMW Team RLL, #25 MOTUL BMW M8 GTE): «Es ist extrem cool, wieder hier in Daytona zu sein, mit dem BMW Team RLL und mit meinen Teamkollegen. Wir haben alles aussortiert, was für nächstes Wochenende wichtig ist. Es war in Sachen Vorbereitung ein sehr erfolgreicher Test. Auch Dinge wie Sitzpositionen, Fahrerwechsel-Training und so weiter haben wir super umgesetzt. Das Auto läuft wirklich gut, wir sind alle happy, und jetzt freue ich mich darauf, wenn es endlich in das 24-Stunden-Rennen geht.»

Marco Wittmann (BMW Team RLL, #24 MOTUL BMW M8 GTE): «Es ist klasse, wieder in Daytona zu fahren. Ich trete zum ersten Mal im BMW M8 GTE an, und das macht wahnsinnig viel Spaß. Der ‚Roar’ hat für uns sehr gut angefangen. Es war auch super cool für mich, das Qualifying zu fahren und das Auto auf Platz eins und damit die Pole zu stellen. Im Qualifyingrennen hat bei uns leider nicht alles ganz so funktioniert, wie es sollte, und daher gehen wir von Platz sechs ins 24-Stunden-Rennen. Aber damit ist noch nichts verloren, denn 24 Stunden sind lang. Wir nutzen nun die nächsten Tage, um dann gut gerüstet ins Rennen zu gehen, und wir werden unser Bestes geben, um dort ganz nach vorn zu kommen. Generell ist die Stimmung gut, der Spirit ist toll.»