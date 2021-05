DRM auf dem Red Bull Ring: Legenden kehren zurück

Die legendäre Deutsche Rennsport-Meisterschaft, als DRM unter Motorsport-Enthusiasten bestens bekannt, kehrt zurück. Auf dem malerischen Red Bull Ring erlebt die DRM vom 03. bis 05. September ein Revival.

Denn die Boliden der Siebzigerjahre werden keineswegs nur Demonstrationsrunden drehen, sondern auf dem 4,318 Kilometer langen Traditionskurs in der Steiermark im Rennen gegeneinander antreten, wie zu besten Zeiten.

DTM Classic ist ein wesentlicher Teil der DTM-Plattform, zu der auch die DTM als Top-Event, die Nachwuchsserie DTM Trophy sowie DTM Electric und DTM Esports gehören. DTM Classic bringt den historischen Motorsport zurück auf die Rennstrecke und vor allem zu den Fans. Schließlich begeistern die historischen Rennwagen Jung und Alt gleichermaßen, verschmelzen Generationen zur begeisterten Motorsport-Familie.

Die DTM Classic präsentiert in der Saison 2021 gleich an sechs Rennwochenenden die Rennen der Tourenwagen Legenden, den DTM-Tourenwagen der Achtziger- und Neunzigerjahre und damit das hautnahe Erlebnis der einzigartigen DTM-Historie. Und am Red Bull Ring wartet die DTM Classic mit einem weiteren Highlight auf, der DRM, der unvergessene Glanzpunkt des deutschen Motorsports aus der Zeit vor der DTM.

«Die Vorbereitungen für die DTM Classic Saison 2021 gehen gut voran, speziell auch für das DRM-Revival auf dem Red Bull Ring», erklärt Frederic Elsner, Director Event & Operations der DTM-Organisation ITR. «Wir freuen uns, Peter Oberndorfer an Bord begrüßen zu können, der über eine hervorragende Expertise verfügt. In enger Zusammenarbeit mit dem AvD verantwortet er das Serienmanagement der DTM Classic. Ich bin sicher, wir können uns auf hochkarätige Veranstaltungen im Classic-Bereich freuen.»

Mit Blick auf das DRM-Revival sagt der ehemalige DTM-Pilot Peter Oberndorfer: «Die Deutsche Rennsport-Meisterschaft passt als legitime Vorgängerin wunderbar zur DNA der DTM. Wir möchten am Red Bull Ring der Szene ein neues Highlight bieten und zeigen, wie spektakulär und breit aufgestellt die DTM Classic neben ihren eigenen großartigen Rennautos sein kann.»

Aus den DRM-Jahren 1972 bis 1981 werden nicht nur mehrere Gruppe 5 Ford Capri den Red Bull Ring unter Dampf setzen und die Fans verzaubern. Auch etliche BMW-Modelle – von M1 über 635 CSi bis 320 Turbo -, Porsche – vom 935 Turbo bis zum 911 Carrera –, Lancia Montecarlo Turbo, Ford Escort BDA, Opel Commodore, Ferrari 308 GTB, De Tomaso Pantera, Alfa Romeo GTA und Renault Alpine sind Beispiele für startberechtigte Boliden, die einst Geschichte schrieben.Die Fahrzeuge werden in zwei Divisionen bis und über 2,0 Liter Hubraum sowie bis und nach 1976 eingeteilt.

Das DRM-Revival wird ein Augen- und Ohren-Schmaus für die Fans, aber auch ein Leckerbissen für alle Fahrer. Denn die Helden hinter den Lenkrädern erwartet reichlich «Tracktime», also Fahrzeit und Fahrspaß pur auf der Strecke: Freies Training mindestens 45 Minuten, Qualifying 50 Minuten und Rennen über 45 Minuten.