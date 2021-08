Mechaniker verletzt, Strafe für DTM-Gaststarter Stolz

Bitteres Ende eines eigentlich erfolgreichen Tages: Gaststarter Luca Stolz ist seinen zweiten Platz beim siebten DTM-Saisonrennenlos, weil er beim Boxenstopp einen Mechaniker verletzt hat.

Das siebte Saisonrennen auf dem Nürburgring hat ein neues Ergebnis: Luca Stolz ist mit einer nachträglichen 30-Sekunden-Zeitstrafe belegt worden.

Der Gaststarter vom Team Toksport WRT hatte bei der Anfahrt zu seinem Boxenstopp einen Mechaniker der Mannschaft von GruppeM Racing verletzt. Der war zum Ende der zehnten Runde mit dem Rest des Boxenstopp-Teams gerade dabei, beim Spanier Daniel Juncadella den Pflichtstopp vorzunehmen. Der Mechaniker verletzte sich am Fuß und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Beim Stopp half er zwar noch, wie Juncadella verriet, kostete der Zwischenfall aber «sechs oder sieben Sekunden, was in dieser Meisterschaft einen großen Unterschied macht.» Er fiel von Platz 4 auf Platz 14 zurück. «Ich konnte mich auf Platz 9 zurückkämpfen», so der Spanier. Er wird nach der Strafe für Stolz als Achter geführt.

«Ich habe die Mechaniker hinter dem Lollipop-Mann nicht gesehen», hatte Stolz bei der Anhörung durch die Sportkommissare gesagt, dazu erklärt, es sei keine Absicht gewesen. Entschuldigt hat er sich ebenfalls.

«Die Sportkommissare haben gegen Luca Stolz nachträglich eine 30-Sekunden-Zeitstrafe ausgesprochen, weil er sich bei seinem Boxenstopp unsicher verhalten und (bei der Anfahrt zu seiner Boxenposition) einen Mechaniker eines anderen Teams (Gruppe M) getroffen hatte», hieß es in dem Urteil.

Stolz fällt im Rennergebnis vom zweiten auf den neunten Platz zurück. Bedeutet zum Beispiel: Philip Ellis ist neuer Zweiter. Außerdem hat Mike Rockenfeller als neuer Dritter ganz offiziell das Podium erklommen. Auf die Gesamtwertung hat die Strafe aber keinen Einfluss - Gaststarter erhalten laut Reglement sowieso keine Punkte.