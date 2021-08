Persönliche Gründe: Rosberg muss auf Gore verzichten

Das Team Rosberg muss kurzfristig einen Fahrertausch vornehmen: Dev Gore fällt am vierten Rennwochenende auf dem Nürburgring aus. Für ihn springt Chistopher Haase ein.

Überraschende Nachricht vom Team Rosberg: Der Rennstall muss bei den beiden DTM-Läufen am kommenden Wochenende auf dem Nürburgring kurzfristig auf Dev Gore verzichten.

Der US-Amerikaner, der in dieser Saison erst in die DTM eingestiegen ist, fehlt aus persönlichen Gründen. Für ihn springt Christopher Haase ein. Er verfügt über jahrelange Erfahrung mit dem Audi R8 LMS GT3; in der DTM wird es für den 33-Jährigen der erste Auftritt sein.

«Natürlich ist es sehr schade, dass Dev auf dem Nürburgring nicht dabei sein kann und wir hoffen, dass er am Red Bull Ring wieder zurückkehren wird. Dennoch denke ich, dass wir mit Christopher einen guten Ersatz gefunden haben, der dank seiner großen Erfahrung mit dem Audi R8 LMS GT3 auch ohne viel Vorbereitung in das Auto steigen kann. Außerdem kennt er den Nürburgring sehr gut», sagte Rosberg-Teamchef Kimmo Liimatainen.

Rosberg ist nur schleppend in die Saison gekommen. Vizemeister Nico Müller steht nach sechs Rennen als Gesamtneunter bei 38 Punkten, Gore ist bislang noch ohne Punkte. «Für uns als Team hat sich der Fokus indes nicht geändert. Auch in der Eifel möchten wir unseren Aufwärtstrend fortsetzen und mit Nico Müller und Christopher die Podestplätze angreifen», sagte Liimatainen-