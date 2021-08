Flörsch mit Crash in Le Mans: «Sehr frustrierend» 22.08.2021 - 18:20 Von Andreas Reiners

© LAT Sophia Flörsch nach dem Unfall © LAT Sophia Flörsch mit Beitske Visser und Tatiana Calderon Zurück Weiter

Sophia Flörsch hat an diesem Wochenende auf die DTM verzichtet, startete stattdessen beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Dort wurde sie in einen Crash verwickelt.