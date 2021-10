Das nächste Team sagt zu: GruppeM mit zwei Autos

Nach GetSpeed hat sich auch GruppeM Racing offiziell zur DTM 2022 bekannt. Der Rennstall wird wie GetSpeed auch mit zwei Mercedes-AMG GT3 antreten.

GruppeM Racing hat die Teilnahme an der DTM 2022 bestätigt – und eine Titel-Ansage mitgeschickt. Der Rennstall, der sich vor der Saison 2021 bereits im November als erstes Team offiziell zur DTM bekannt hatte, stockt das Aufgebot auf und wird in der kommenden Saison mit zwei Mercedes-AMG GT3 an den Start gehen.

«Ich bin stolz darauf, dass GruppeM Racing in der nächsten Saison mit zwei Fahrzeugen in die DTM zurückkehren wird. Wir sind bereit, die volle DTM-Herausforderung sowohl in der Team- als auch in der Fahrermeisterschaft anzunehmen», sagte Kenny Chen, Teambesitzer von GruppeM Racing.

Andy Smith, COO von GruppeM Racing: «Nach einem exzellenten ersten Jahr in der DTM sind wir sehr glücklich, dass wir 2022 mit zwei Mercedes-AMG GT3 antreten werden. Die DTM passt perfekt in unsere Pläne für weiteres Wachstum innerhalb unserer Konzernstruktur, und wir freuen uns darauf, im nächsten Jahr mit zwei Autos an den Start zu gehen und um den Titel zu kämpfen.»

Die Fahrer und weitere Details zum Programm werden zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt, teilte GruppeM Racing mit. 2021 saß Daniel Juncadella im Mercedes. Der Spanier sorgte am Nürburgring mit Rang zwei für den ersten Podestplatz des Teams.

Weitere Highlights waren ein fünfter Platz beim Auftaktrennen in Monza und ein starkes Saisonende, bei dem Juncadella bei vier Rennen in die Punkteränge fuhr. Er wurde am Ende mit 77 Punkten Gesamtneunter.