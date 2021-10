Premiere: DTM gastiert 2022 erstmals in Imola

Die DTM fährt erstmals in Imola

Premiere für die DTM-Plattform: Erstmals in ihrer langen Geschichte wird die DTM vom 17. bis 19. Juni 2022 im italienischen Imola, in der Emilia Romanga, 30 Kilometer südöstlich von Bologna, starten.

Die italienische Formel-1-Rennstrecke ist Austragungsort des vierten Rennwochenendes der DTM 2022. Die Saison beginnt in Portimao in Portugal (29. April – 01. Mai) und endet – 2022 wieder traditionell – auf dem Hockenheimring (07.-09. Oktober).

Offen ist damit im Kalender 2022, der neun Events umfasst, nur noch der Austragungsort des dritten Rennwochenendes, das vom 3. bis 5. Juni ausgetragen wird.

Das Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imola ist neben Portimao und Spa-Francorchamps die dritte Grand-Prix-Rennstrecke, die für die kommende Saison in den Kalender der DTM aufgenommen wurde.

Der anspruchsvolle, traditionsreiche Kurs in der Region Emilia Romagna ist die insgesamt 42. Rennstrecke, auf der die 1984 eingeführte DTM an den Start geht, und die fünfte in Italien nach Monza, Mugello, Misano und Adria.

«Die Rennstrecke von Imola hat eine eindrucksvolle Historie und gilt als überaus herausfordernder, schneller Kurs. Imola passt perfekt in unseren Kalender und ist ein weiterer Kurs, der höchste Ansprüche an unsere Fahrer und Teams stellt», sagt Frederic Elsner, Direktor Event & Operations der DTM- Organisation ITR. «Zudem hat die DTM eine enge Verbundenheit mit Italien, vor allem durch die Teilnahme italienischer Fahrer, Teams sowie Hersteller wie Ferrari, Lamborghini und früher auch Alfa Romeo. Wir freuen uns enorm auf die Premiere auf der berühmten Rennstrecke von Imola.»

Auch Rennstrecken-Chef Pietro Benvenuti freut sich auf die Premiere: «Nach den Ankündigungen der Formel 1 und der European Le Mans Series ist die DTM eine weitere prestigeträchtige Meisterschaft, die Imola für ihren italienischen Lauf ausgewählt hat. Die DTM ist zweifellos eine der wichtigsten Serien auf europäischer Ebene. Ich bin überzeugt, dass die Fans die Gelegenheit nicht verpassen wollen, diese großartige Rennserie auf dem Imola Circuit zu erleben.»

Tamburello, Tosa, Acque Minerali und Rivazza sind nur einige der Namen der 17 Kurven dieses 4,909 Kilometer langen Kurses inmitten von Imola. Die Rennstrecke, 80 Kilometer entfernt vom Ferrari-Stammsitz in Maranello gelegen, geht auf eine Idee von Checco Costa, Vater des berühmten italienischen Doktors Claudio Costa zurück. Enzo Ferrari war es dann, der die Strecke später «kleiner Nürburgring» taufte. Bei der Eröffnung 1953 gab es noch keine Schikanen im Streckenlayout. Diese wurden erst im Laufe der Jahre integriert, um den Kurs sicherer zu machen.

Der Renn-Kalender der DTM 2022:

Autódromo Internacional do Algarve (POR) - 29. April - 01. Mai 2022

DEKRA Lausitzring Turn 1 (GER) - 20.-22. Mai 2022

TBA Europa - 03.-05. Juni 2022

Imola - 17.-19. Juni 2022

Norisring (GER) - 01.-03. Juli 2022

Nürburgring (GER) - 26.-28. August 2022

Circuit de Spa-Francorchamps (BEL) - 09.-11. September 2022

Red Bull Ring (AUT) - 23.-25. September 2022

Hockenheimring (GER) - 07.-09. Oktober 2022