DTM Rennkalender: Auch 2024 mit acht Rennwochenenden

Es bleibt auch 2024 bei acht Rennwochenenden in der DTM. Mögliche Pläne für ein weiteres Rennwochenende im Ausland wurden aus Kostengründen abgeblasen. Selbe Strecken wie 2023.

Es bleibt bei acht Rennwochenenden in der 2024er DTM-Saison. Während einer Medienrunde bestätigte Thomas Voss, dass es im kommenden Jahr kein zusätzliches Rennwochenende geben wird.

«Es wäre jetzt der falsche Schritt vor allem für die Teams, ihnen zusätzliche Kosten aufzudrücken. Nicht nur für die Teams, auch für uns bedeutet das einen Aufwand. So eine Veranstaltung hier liegt mittlerweile im siebenstelligen Bereich. Das Gesamtsystem muss in der Lage sein, ein neuntes Rennen zu finanzieren. Es macht keinen Sinn, wenn das zwei, drei, vier Teams können und die anderen nicht», so Voss bei der Medienrunde.

Somit wird die DTM im kommenden Jahr auf den identischen Strecken fahren wie in diesem Jahr.

Vorläufiger Rennkalender DTM 2024

26.04.-28.04.2024 Motorsport Arena Oschersleben

24.05.-26.05.2024 DEKRA Lausitzring

07.06.-09.06.2024 Circuit Zandvoort / NL

05.07.-07.07.2024 Norisring

16.08.-18.08.2024 Nürburgring

06.09.-08.09.2024 Sachsenring

27.09.-29.09.2024 Red Bull Ring / A

18.10.-20.10.2024 Hockenheim Baden-Württemberg