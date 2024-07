Affalterbach Racing GmbH leitet Bau vom neuen AMG GT3

Mercedes-AMG stellt sich strategisch im GT-Rennsport auf. Die neugegründete Affalterbach Racing GmbH verantwortet die Entwicklung des neuen GT3-Bolidens. Silhouette vom neuen GT3-Einsatzfahrzeug präsentiert.

Mercedes AMG hat wegweisende Maßnahmen vollzogen, um den Bereich Motorsport für die zukünftigen Anforderungen und Pläne strategisch neu auszurichten. Die Performance- und Sportwagenmarke von Mercedes Benz hat unter dem Namen «Affalterbach Racing GmbH» eine neue Tochtergesellschaft gegründet. Das Unternehmen wird in Zukunft alle konzeptionellen und technischen Kundensport-Aktivitäten von AMG, darunter auch die Entwicklung des neuen Mercedes AMG GT3 Fahrzeugs, verantworten. Darüber hinaus plant die Mercedes AMG GmbH einen Teil des langjährigen Partners HWA AG zu übernehmen. Beide Unternehmen haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Mit dieser Restrukturierung bekräftigt AMG sein Bekenntnis zum GT Sport.

Motorsport ist in der DNA von Mercedes AMG fest verankert. Diese Gene sowie die entsprechende Fachkompetenz ziehen sich durch alle Bereiche und Entwicklungsabteilungen hindurch. Jene Kompetenzen werden durch das Fachwissen der Affalterbach Racing GmbH ergänzt und fokussiert für die Konzeption und Entwicklung von zukünftigen Projekten eingesetzt. Auf kürzesten Wegen können so Synergieeffekte mit verschiedenen Entwicklungsbereichen der AMG Straßenfahrzeuge geschaffen werden. Ein noch tiefgreifender technologischer Austausch in beide Richtungen ist geplant.

Die Zusammenführung des großen technischen Know-hows hat als erstes Projekt das Ziel, das Nachfolgemodell des Mercedes AMG GT3 zu entwickeln. Mit dieser Neukonzeption soll die Erfolgsgeschichte des internationalen Customer Racing Programms von AMG fortgeschrieben werden.

Das nächste GT3-Rennfahrzeug «Made in Affalterbach» basiert auf einem Derivat der Mercedes AMG GT Familie. Die zweite Generation des zweitürigen AMG GT wurde 2023 präsentiert und seitdem wächst die Sportwagenfamilie stetig. Das bereits fünfte Mitglied, der Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+, hat vor kurzem erst in Brooklands (England) seine Weltpremiere gefeiert.

Die Affalterbach Racing GmbH hat ihren Hauptsitz, wie AMG, in Affalterbach und wird im engen Schulterschluss mit dem Mercedes AMG Motorsport-Team agieren, das die Gesamtkoordination der internationalen Motorsportaktivitäten weiterhin innehat.

Neben der Gründung des neuen Unternehmens ist ein zusätzlicher strategischer Schritt geplant. Mit dem langjährigen Partner HWA AG werden intensive Gespräche geführt, den Geschäftsbereich Kunden Motorsport zu übernehmen. Beide Parteien haben hierfür bereits ein nicht bindendes Term Sheet unterzeichnet und befinden sich in der Abstimmungsphase. Durch die beabsichtigte Integration soll der hohe Standard im Bereich Mercedes AMG Customer Racing in Zukunft weiter ausgebaut werden. Dazu zählen neben der Bündelung von Entwicklungskompetenzen auch der internationale Kunden-Service an den Rennstrecken sowie der Ersatzteile-Support in Europa, USA, China und Australien.

Die HWA AG führt ihre sonstigen Geschäftsbereiche fort, so beispielsweise das Projekt HWA EVO. Die Neuinterpretation des ikonischen Mercedes Benz 190 E 2.5 16 Evolution II wird weiterhin von der HWA AG eigenverantwortlich entwickelt, gebaut und verkauft. AMG steht dem Wiederaufleben dieses einzigartigen Fahrzeugs positiv gegenüber.

Michael Schiebe, Vorsitzender der Geschäftsführung Mercedes AMG GmbH: «Motorsport ist Teil der DNA von Mercedes AMG. Dazu zählt aktuell vor allem auch der GT Sport, in dem wir seit Jahren sehr erfolgreich sind. Diese Erfolge möchten wir in Zukunft nicht nur fortführen, sondern weiter ausbauen. Wir sehen ein nach wie vor wachsendes Interesse an GT3-Fahrzeugen und arbeiten dementsprechend auch intensiv an unserem Nachfolgemodell. Um unsere Inhouse-Kompetenz noch effektiver zu nutzen, haben wir durch die neue Business Unit am Standort Affalterbach den Motorsport-Bereich strategisch weiter gestärkt und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Mit der Affalterbach Racing GmbH werden wir nun noch flexibler und schneller agieren können.»

Christoph Sagemüller, Leiter Mercedes AMG Motorsport: «Es freut mich sehr, dass wir mit der Neugründung der Affalterbach Racing GmbH unser langfristiges und nachhaltiges Bekenntnis zum Kundensport nochmals bekräftigen. Wir sind bestrebt, unser global äußerst erfolgreiches GT-Kundensportprogramm weiter auszubauen. Im ersten Schritt steht für die neue GmbH die Entwicklung des neuen GT3-Rennfahrzeugs im Fokus, damit wir unseren internationalen Kunden auch weiterhin ein sicheres, siegfähiges und zuverlässiges Fahrzeug anbieten können.»