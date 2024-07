TC Lite: FIA präsentiert neue Tourenwagenklasse

Auf Basis der Rallye4- und Rallye5-Regularien hat die FIA die neue kostengünstige TC Lite-Kategorie präsentiert. Die Rallye-Fahrzeuge sind mit minimalen Anpassungen für die Rundstreckenrennen angepasst.

Die FIA hat ein neues technisches Regelwerk für eine erschwingliche Tourenwagenklasse als Einstiegsplattform angekündigt. Das Konzept baut auf bestehenden Rallye-Regeln auf. Die neue Kategorie mit der Bezeichnung TC Lite wird aus zwei Unterklassen bestehen: TCL4 und TCL5. Beide basieren auf bestehende Rally4- und Rally5-Regeln und bieten den Teilnehmern somit ein Auto bieten, das sowohl für Rallye- als auch für Rundstreckenrennen geeignet ist.

Die Anpassungen werden auf ein Minimum beschränkt, damit die Klasse kosteneffizient bleibt und die Teilnehmer gleiche Bedingungen haben. Ziel ist es, die Autos für verschiedene Motorsportwettbewerbe einsetzbar zu machen, ohne dass kostspielige und zeitaufwändige Umbauten zwischen den Rallye- und Rundstreckenspezifikationen der Fahrzeuge erforderlich sind.

Die Klasse TCL5 ist für die Einsteigerautos mit einem Leistungsgewichtsverhältnis von etwa 6,0 kg/PS, während TCL4-Autos mit etwa 5,1 kg/PS eine Leistungssteigerung bieten. Die Autos beider TC Lite-Klassen sind mit sequentiellen Getrieben ausgestattet.

Die Unterklasse TCL5 wird auch Rally5-Kit-Autos aufnehmen und nationalen Sportverbänden ermöglichen, Autos zu genehmigen, die von lokalen Tunern für nationale Wettbewerbe vorbereitet und homologiert wurden. Dies soll den Markt erweitern und lokalen Importeuren Raum geben, bestimmte Automodelle zu bewerben, die auf ihren jeweiligen Heimatmärkten angeboten werden.

Alan Gow, Präsident der FIA Touring Car Commission, sagt: «Die Einführung einer Pyramidenstruktur in den Tourenwagenrennsport ist schon seit geraumer Zeit unser Ziel. TCR ist eine bewährte Kundenrennplattform, die sowohl in Serien auf nationaler Ebene als auch im Tourenwagenrennsport auf Weltniveau gut funktioniert. Uns fehlte jedoch eine zugängliche Einstiegsplattform. Die Einführung des TC Lite-Regelwerks füllt diese Lücke. Die gleichen Autos im Rallye- und Tourenwagensport zu haben, hat viele Vorteile. Gleichzeitig können die Hersteller und ihre Kundenrennprogramme ihr Geschäft ausbauen, da sich der Markt für diese Autos natürlich erweitern wird.»

Andrew Wheatley, FIA Road Sport Director, sagte: «Die unteren Ränge der FIA Rally Pyramide haben sich als hervorragende Einstiegsklassen im Rallyesport erwiesen, daher ist es sehr sinnvoll, den Einsatz dieser Autos zu erweitern und sie mit Rundstreckenrennen kompatibel zu machen. Das ist ein bisschen wie in den Tagen der Gruppe N, als man manchmal dieselben Autos mit Frontantrieb in verschiedenen Disziplinen fahren sah. Das sind auch gute Nachrichten für Fahrer in der Anfangsphase ihrer Karriere, die, um ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Ein Auto zu haben, das für verschiedene Arten von Veranstaltungen zugelassen ist, bietet genau das. Eine universelle technische Plattform wie diese hat auch das Potenzial, neue Leute für den Motorsport zu gewinnen und sollte – langfristig – zu einer erhöhten Teilnahme am Motorsport weltweit beitragen.»