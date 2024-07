Ford mit Interesse an DTM-Programm im Jahr 2025

Startet das grollende V8-Ungetüm im kommenden Jahr in der DTM? Ford hat Interesse an einem DTM-Programm mit dem Ford Mustang GT3 im kommenden Jahr. Auch die Nordschleife hat der US-Hersteller auf dem Radar.

In diesem Jahr feiert der Ford Mustang GT3 sein Renndebüt. Das Werksteam Ford Multimatic Motorsports setzt zwei Werksfahrzeuge in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship ein, zudem geht Proton Competition mit Fahrzeugen in der FIA WEC, dem GT World Challenge Europe Endurance Cup und der amerikanischen IMSA-Meisterschaft an den Start.

Nach einem schwierigen Saisonstart zeigte die Formkurve von Ford in den letzten Rennen steil nach oben. Die Proton-Mannschaft belegte bei den 24h Le Mans die Positionen drei und vier in der LMGT3-Kategorie.

Der Aufwärtstrend des Muscle Cars begann nach einer «Erratum»-Reparatur von der FIA innerhalb der Homologation des Fahrzeugs, nachdem die Mustang am Saisonstart häufiger die Heckklappe sowie den Diffusor verloren. Innerhalb der «Out-of-Cycle»-Homologationserweiterung haben Ford und Multimatic den Heckbereich überarbeitet, um die Stabilitätsprobleme zu beheben - hier erfahrt ihr mehr zu den Anpassungen am Fahrzeug.

Für das Jahr 2025 plant Ford nun eine Programmerweiterung des globalen Mustang GT3-Programms, wie Mark Rushbrook, Chef von Ford Performance zuletzt mitteilte. «Die DTM ist für 2025 eine Möglichkeit, ebenso wie die Veranstaltungen am Nürburgring», erläutert Rushbrook. «Auch Asien und Australien stehen auf unserem Radar.»

Auch der ADAC hat starkes Interesse an einem DTM-Programm des Mustang, wie in den vergangenen Wochen immer wieder signalisiert wurde. Mit dem grollenden V8-Boliden aus den USA wäre die DTM auf einen Schlag auch um einen absoluten Fanliebling reicher!