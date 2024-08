GTC Race hofft auf Starts 2025 im DTM-Rahmenprogramm

Bereits 2020 fuhr das GTC Race im Rahmenprogramm der DTM, ehe die Rennserie ins ADAC-Umfeld wechselte und Hauptrennserie der ADAC Racing Weekends ist. Für 2025 hofft die Serie auf Starts im DTM-Rahmenprogramm.

Bereits 2020 ging das GTC Race im DTM-Umfeld an den Start. Die Rennserie für GT-Boliden, die sich auf Nachwuchsfahrer und ambitionierte Gentlemanpiloten fokussiert, fuhr unter ITR-Führung die komplette Saison im Rahmen der DTM. Doch nach nur einem Jahr trennten sich die Wege der Rennserie und der ITR und das GTC Race wechselte in das ADAC-Umfeld.

Seit 2021 ist die Meisterschaft einer der Headliner des ADAC Racing Weekends und fuhr seitdem alle Veranstaltungen, bis auf einen Start im ADAC GT Masters-Programm 2021 auf dem Lausitzring, im Rahmen der Racing Weekends.

«Wir sind seit vergangenem Jahr auch Promoter der DTM und zuvor des ADAC GT Masters, also für den Spitzensport in Deutschland“, so Thomas Voss, Leiter ADAC Motorsport, Klassik und Veranstaltungen. «Aber eine Spitze braucht auch eine breite Basis. Von daher haben wir fast zeitgleich das ADAC Racing Weekend ins Leben gerufen, als Plattform für Amateur- und Breitensport. Hier sollen sich ambitionierte junge Fahrer ihre ersten Sporen verdienen können, aber auch alle die, die Spaß am Motorsport haben ihre Plattform finden. Und da ist GTC Race die Spitze des Ganzen.»

Voss setzt fort: «2025, never change a running system. Wir orientieren uns mit Blick auf das ADAC Racing Weekend auch am DTM-Kalender. Vielleicht guckt man mit dem GTC Race auch zwischendurch mal wieder auf eine andere Plattform, da haben wir ja im ADAC viele Möglichkeiten. Und dann glaube ich, dass wir Mitte, Ende September schon den Racing Weekend Kalender herausgeben können.»

Damit spielt Voss auf das Interesse des GTC Race an, 2025 einige Veranstaltungen im DTM-Umfeld zu absolvieren. «Für uns ist es wichtig, dass wir auf attraktiven Strecken im In- und Ausland an den Start gehen. Weitere Strecken auf der wir gerne fahren würden, sind in den Niederlanden oder in Österreich. Einige unserer Fahrer und Teams könnten sich ein Event auf dem Norisring vorstellen – diese Strecken sind beispielswese auch in Rennkalendern von ADAC-Plattformen vertreten und wir führen derzeit zahlreiche Gespräche mit Promotoren oder den Rennstrecken direkt, ob solche Optionen bestehen, dass wir dort mit der GTC an den Start gehen können», sagt Lars Soutschka, Geschäftsführer der Driving Mobility GmbH & Co. KG und Veranstalter der GTC Race.

Mit den Events in den Niederlanden und Österreich spielt Soutschka wohl auf die DTM-Veranstaltungen in Zandvoort und auf dem Red Bull Ring an, zwei Strecken, die seit vielen Jahren nicht mehr im Rennkalender des GTC Race vorhanden sind und bei Fahrern sehr populär sind.