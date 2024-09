Thomas Preining blickt optimistisch auf DTM-Heimspiel

Der amtierende DTM-Meister Thomas Preining blickt optimistisch auf sein anstehendes Heimspiel auf dem Red Bull Ring. Preining hofft, dass er sich in der Gesamtwertung noch um einige Positionen verbessern kann.

Der amtierende DTM-Meister Thomas Preining reist auf dem fünften Meisterschaftsrang zu seinem Heimspiel auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Auf Tabellenführer Kelvin van der Linde hat der Manthey EMA-Pilot bereits 51 Punkte Rückstand, so dass die Chancen auf die Titelverteidigung nur noch theoretisch sind. Doch trotzdem gibt der erste österreichische DTM-Champion nicht auf und hofft auf Glück, um sich noch weiter zu verbessern.

Um sich auf die Veranstaltung auf dem malerisch in der Steiermark gelegenen Kurs vorzubereiten, nahm Preining am gestrigen Testtag auf dem Red Bull Ring teil. Insgesamt 141 Runden brannte er in den Asphalt der Strecke in Spielberg.

Nach einem dritten Rang am Vormittag fuhr Preining nach der Mittagspause auf die neunte Position. Insgesamt war er über den gesamten Tag gesehen der achtschnellste DTM-Pilot beim Testtag von GP-Elite.

«Theoretisch schauts bisher ganz gut aus. Aus eigener Kraft wird in der Tabelle aber nicht mehr viel gehen, nur mit sehr viel Glück. Grundsätzlich war‘s eine gute Saison, weil wir oft das Maximum herausgeholt haben und keine Ausfälle hatten. Übers Jahr gesehen waren wir aber nicht hart genug vorne dabei. Im Nassen sind wir am Red Bull Ring gut aufgestellt. Im Trockenen ist es für uns immer eine Wundertüte. Im Qualifying liegen hier alle sehr eng beisammen, da macht ein Zehntel drei, vier Startreihen aus und im Rennen geht es auch immer heiß her. Ich freue mich auf Spannung und geiles Racing», so Thomas Preining während dem gestrigen Testtag auf dem Red Bull Ring.