Franck Perera startet auf Red Bull Ring für Grasser

Nachdem Franck Perera aufgrund einer terminlichen Überschneidung nicht auf dem Sachsenring antreten konnte, wird er auf dem Red Bull Ring in den Grasser Racing Team Lamborghini Huracán GT3 zurückkehren.

Nachdem er am Sachsenring-Wochenende verhindert war und durch Jordan Pepper ersetzt wurde, wird Franck Perera auf dem Red Bull Ring in die DTM zurückkehren. Perera steuert erneut den TGI Lamborghini Huracán GT3 vom Grasser Racing Team, wie Gottfried Grasser gegenüber SPEEDWEEK bestätigte. Der Franzose fuhr bereits auf dem Norisring und auf dem Nürburgring in dem Fahrzeug als Ersatz von Christian Engelhart.

Perera nahm am gestrigen Dienstag auch an einem Testtag von einigen DTM- und ADAC GT Masters-Teams auf dem Red Bull Ring teil. Dabei fuhr der Routinier, der 2023 den Saisonauftakt in Oschersleben gewinnen konnte und so für den ersten Lamborghini-Sieg in der DTM sorgte, die viertschnellste Rundenzeit der DTM-Piloten.

Christian Engelhart befindet sich nach seiner Knie-OP nach dem dritten Rennwochenende in Zandvoort weiterhin auf dem Weg der Besserung, wie er am Sachsenring bestätigte. Doch es gilt als unwahrscheinlich, dass er in Hockenheim an den Start gehen wird.

Das Jordan Pepper, der am Sachsenring einen guten Speed zeigte, sowohl am Red Bull Ring und in Hockenheim nicht an den Start gehen wird, stand bereits fest. Der Lamborghini-Werksfahrer kann aufgrund von Terminüberschneidungen mit dem International GT Open nicht an den Start gehen, hofft aber auf eine Rückkehr in die Serie 2025.