Sponsoren entscheiden über DTM-Start 2025 von Grasser

Ob das Grasser Racing Team im kommenden Jahr in der DTM an den Start geht, hängt davon ab, ob der österreichische Lamborghini-Rennstall entsprechende Sponsoren für das teure DTM-Programm findet.

Seit 2022 startet das Grasser Racing Team in der DTM. Während der österreichische Rennstall in seiner Debütsaison vier Fahrzeuge eingesetzt hat, bringt das Team von Gottfried Grasser seit 2023 zwei Fahrzeuge an den Start. In der vergangenen beiden Jahren konnte das Team mit Maximilian Paul und Luca Engstler jeweils einen Sieg einfahren.

Ob das langjährige Lamborghini-Team auch im kommenden Jahr in der DTM an den Start geht, ist noch unklar. «Bei der DTM dreht sich alles um Sponsoring», so Gottfried Grasser gegenüber den französischen Kollegen von Endurance-Info.

Sollte das Team entsprechende Sponsoren finden, würde er gerne das Programm in der DTM fortsetzen.

Mit der Aussage sendet Grasser auch eine unterschwellige Kritik in Richtung der DTM, welche als extrem teuer gilt. So ist zum Beispiel das Nenngeld doppelt so hoch wie beim GT World Challenge Europe Endurance Cup, der als weltweit wichtigste GT3-Rennserie gilt. Die Kosten für eine DTM-Saison liegen bei rund 1,5 - 1,8 Millionen Euro pro Saison.