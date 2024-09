DTM verlängert Zusammenarbeit mit VIEROL langfristig

Die DTM verlängert die Zusammenarbeit mit der VIEROL AG. Zudem wird zukünftig die Zusamenarbeit auf VAICO, die Qualitätsmarke für Getriebekomponenten und Transmission Performance, erweitert.

Die DTM und VIEROL werden auch in den kommenden Jahren zusammenarbeiten und haben die in der Jubiläumssaison der DTM gestartete Partnerschaft frühzeitig langfristig verlängert. Die Partnerschaft wird ausgebaut und auf die Qualitätsmarke VAICO erweitert. Die Marke für Getriebekomponenten und Transmission Performance wird ab dem kommenden Jahr bei der DTM in der Boxengasse, im Fahrerlager und auf der Rennstrecke präsent sein.

«Es spricht für die starke Marke DTM und die sehr hohe Begeisterung für die Rennserie, dass wir die in diesem Jahr gestartete Kooperation mit der VIEROL AG bereits nach einer halben Saison verlängert haben und sie langfristig Teil der DTM Familie ist», sagt ADAC Motorsportchef Thomas Voss. VIEROL ist bei der DTM prominent im Bereich der Boxengasse zu sehen, dort begeistert auch die VIEROL Fan Box die Besucher mit Einblicken hinter die Kulissen.

«Unser Motorsport-Sponsoring ist Teil unserer Leidenschaft für individuelle Mobilität und der Begeisterung für Automobiltechnik», betont Ulf Koschig, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VIEROL AG. «Unsere Experten entwickeln technische Reparaturlösungen und schaffen die Voraussetzungen für eine sichere und nachhaltige Nutzung von Kraftfahrzeugen. Durch das DTM Engagement profitieren zudem unsere Techniker von der jahrzehntelangen Kompetenz im Motorsport und der Performance von Schlüsselkomponenten unter extremen Bedingungen auf der Rennstrecke. Durch die Kooperation ergeben sich weitere Entwicklungsstandards für unsere VAICO Expert Kits für Motoren und Getriebe», so Ulf Koschig weiter.

«Die DTM ist die ideale Plattform, die Performance moderner Fahrzeugtechnik unter den extremen Bedingungen im Motorsport unter Beweis zu stellen und bringt die Faszination des Automobils in ein emotionales Umfeld», so Ibrahim Chahrour, Leiter Marketing & Produktmanagement der VIEROL AG. «Wir erreichen mit der medialen Sogkraft der DTM an den unterschiedlichen Rennserien noch mehr Automobil-Enthusiasten und Kunden weltweit. Insbesondere auf weiteren internationalen Rennstrecken», ist Ibrahim Chahrour überzeugt.

Die VIEROL AG mit Firmenzentrale in Oldenburg liefert mehr als 50.000 hochwertige Fahrzeugteile in 125 Länder auf allen Kontinenten. Das Produktsortiment umfasst konventionelle Fahrzeugteile – von Motor und Getriebe über emissionsmindernde Bauteile bis hin zu modernen Elektro- und Hybridfahrzeugkomponenten.