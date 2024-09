Luca Stolz schnellster im Trockenen auf Red Bull Ring

Das zweite DTM-Training auf dem Red Bull Ring fand auf trockener Strecke statt. Luca Stolz fuhr im Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 die Bestzeit. Piloten überboten sich in den letzten Minuten gegenseitig an der Spitze.

Das zweite DTM-Training fand auf abtrocknender Strecke statt, am Ende der 45 Minuten war der Parcours in der Steiermark fast komplett trocken. Luca Stolz umrundete den Kurs im Mercedes-AMG GT3 vom Haupt Racing Team in 1:29.764 Minuten.

Rang zwei ging an Mirko Bortolotti, der im Lamborghini von SSR Performance die zweite Meisterschaftsposition belegt. Nur 0,042 Sekunden fehlten dem Verfolger von Kelvin van der Linde auf die Bestzeit.

Maro Engel komplettierte im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die Top 3-Positionen.

Ergebnis DTM Red Bull Ring Training 2 (Top 10):

1. Luca Stolz - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

2. Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Huracán GT3

3. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

4. Lucas Auer - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

5. René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

6. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

7. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

8. Franck Perera - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

9. Maximilian Paul - Paul Motorsport - Lamborghini Huracán GT3

10. Nicki Thiim - SSR Performance - Lamborghini Huracán GT3