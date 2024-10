Jules Gounon ersetzt erkrankten Luca Stolz bei Finale

Jules Gounon feiert in Hockenheim sein DTM-Debüt! Gounon wird im Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 Luca Stolz ersetzen. Stolz wird aus gesundheitlichen Gründen nicht beim Finale antreten können.

Das DTM-Saisonfinale findet ohne Luca Stolz statt! Aufgrund von gesundheitlichen Gründen wird der Mercedes-AMG-Werksfahrer nicht im Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 Platz nehmen.

Ersetzt wird Stolz vom ehemaligen ADAC GT Masters-Meister und 24h Spa-Sieger Jules Gounon. Der in Andorra lebende Franzose wird sein Debüt in der DTM feiern. In diesem Jahr ist Gounon hauptsächlich im GT World Challenge Europe aktiv und absolvierte auch einige Rennen im Alpine-Hypercar in der FIA WEC.

Das Haupt Racing Team bedankt sich bei Jules Gounon für das kurzfristige Einspringen und wünscht Luca Stolz eine schnelle Genesung.