SSR Performance widerspricht Bortolotti-Gerüchten

SSR Performance widerspricht den Gerüchten zu einem Wechsel von Mirko Bortolotti zu ABT Sportsline entschieden. Wenn der SSR Performance-Rennstall 2025 noch in der DTM startet, dann zu 100% mit Bortolotti.

In den vergangenen Wochen gab es verschiedenste Gerüchte zur DTM-Zukunft vom Tabellenführer Mirko Bortolotti. Nachdem ABT Sportsline am Red Bull Ring bekanntgab, dass das Team zu Lamborghini wechselt, gerüchtelten verschiedene Medien, dass der in Wien lebende Italiener 2025 für den Rennstall aus dem Allgäu startet.

«Am Ende liegt das zu 100 Prozent an uns, wo er fährt. Das heißt, wenn wir weiterhin DTM fahren, dann wird Mirko Bortolotti zu 100 Prozent bei SSR Performance fahren. Das ist fix», so SSR Performance-Teamchef Stefan Schlund im Interview mit ran.

Mirko Bortolotti angesprochen auf die Gerüchte: «Was nächstes Jahr passiert, das wissen wir nicht, das steht in den Sternen. Theoretisch ist alles möglich. Vielleicht fahre ich 2025 nicht einmal mehr DTM. Das kann man am heutigen Tag nicht sagen. Das nächste Jahr ist für mich so weit entfernt, dass es mir nur Energie raubt, jetzt daran zu denken, wo ich 2025 fahre.»

«Ich bin hier mit SSR Performance und extrem stolz auf das Team. Für mich ist das bei weitem das stärkste Team im Feld. Die Arbeit, die wir in diesen zwei Jahren zusammen gemacht haben, habe ich bei keinem anderen Team erlebt. Das macht mich stolz, darauf fokussiere ich mich und nicht auf das, was nächstes Jahr ist», lobt Bortolotti den SSR Performance Rennstall.

In den vergangenen Wochen gab es allerdings Spekulationen, dass sich das Team aus München aus der Rennserie zurückziehen könnte.