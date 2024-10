Zieht sich SSR Performance aus der DTM zurück?

Vor dem Saisonfinale in Hockenheim führt SSR Performance mit Mirko Bortolotti die DTM an. Doch es gibt Gerüchte, dass das Team nach dem Finale sich zurückzieht. Teams kann keine genauen Informationen nennen.

In der 2024er DTM-Saison führt SSR Performance mit Lamborghini-Werksfahrer Mirko Bortolotti vor dem Saisonfinale in Hockenheim die Meisterschaft an. Doch ob das Team aus München auch 2025 in Deutschlands bekanntester Rennserie startet, ist derzeit unklar.

«Aktuell können wir das noch nicht final sagen. Wir prüfen alle notwendigen Parameter, um wieder in der DTM an den Start zu gehen», so der Rennstall. Die bayrische Mannschaft stellt aber klar, dass die Mannschaft, wenn dann zu 100% mit Lamborghini und Mirko Bortolotti antritt.

Gerüchten, dass das Team bereits im Juli den festangestellten Mitarbeitern gesagt hat, dass sie in der Saison 2025 nicht mehr gebraucht werden, widerspricht das Team gegenüber Motorsport-Total. «Das ist so nicht korrekt, wir haben lediglich unseren Mitarbeitern gesagt, dass es eventuell für 2025 Änderungen geben kann und dass der eine oder andere auch ein Kundensportprogramm betreuen muss. Diejenigen, die ausschließlich an Werksprogrammen interessiert sind, wurden somit bereits im Juli informiert. Wir finden es fair, rechtzeitig den Leuten alle Türen offen zu halten.»

Auch wenn SSR Performance die DTM verlassen sollte, wird das Team auf jeden Fall weiterhin auf den Rennstrecken zu sehen sein. So gab die Mannschaft erst vor zwei Wochen bekannt, dass sie das Motorsportprogramm ausbauen wird und verstärkt im Kundensport aktiv sein wird. Hier unterstrich das Team das ADAC GT Masters als interessante Plattform für eine Rückkehr. Aber auch internationale Rennserien stehen im Fokus des Teams.