Kelvin van der Linde verkürzt Tabellenrückstand

Pole-Position für Kelvin van der Linde im ersten Lauf der DTM auf dem Hockenheimring. Der Südafrikaner verkürzt damit den Rückstand auf Mirko Bortolotti, der nur von Rang sieben startet.

Kelvin van der Linde steht auf der Pole-Position für den ersten DTM-Lauf in Hockenheim. Der ABT Sportsline-Pilot verkürzt damit seinen Rückstand in der Meisterschaftswertung um drei Punkte auf Tabellenführer Mirko Bortolotti, der das Rennen nur vom siebten Rang aufnimmt. Van der Linde umrundete den Kurs in 1:48.787 Minuten.

Rang zwei geht an den WINWARD Racing-Pilot Lucas Auer. Auer hatte am Ende 0,179 Sekunden Rückstand auf van der Linde.

Ayhancan Güven komplettiert die Top 3-Positionen im Manthey EMA Porsche 911 GT3 R.

Ergebnis DTM Hockenheim Qualifying 1 (Top 10):

1. Kelvin van der Linde - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

2. Lucas Auer - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

3. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

4. Luca Engstler - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

5. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

6. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

7. Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Huracán GT3

8. Jules Gounon - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

9. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

10. Nicki Thiim - SSR Performance - Lamborghini Huracán GT3