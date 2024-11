DTM Jahrbuch 2024 erscheint pünktlich zu Weihnachten

Auch in diesem Jahr veröffentlicht der renommierte Gruppe C Motorsport Verlag das offizielle Jahrbuch zur DTM-Saison 2024. Ab dem 16. Dezember ist das Buch erhältlich, Fans können bereits jetzt vorbestellen.

Sieben renommierte Marken, acht spektakuläre Strecken, 16 packende Rennen und 20 der besten Rennfahrer Europas: Die DTM 2024 präsentiert sich so vielfältig und spannend wie selten zuvor. Zum 40. Jubiläum erwartet die Fans eine Saison voller Highlights und Dramatik: Vor dem letzten Rennen trennen die beiden Titelanwärter Mirko Bortolotti und Kelvin van der Linde gerade einmal ein Punkt. Spannender könnte eine Meisterschaftsentscheidung kaum sein.

Wie hat Mirko Bortolotti den Weg zum Titel gemeistert? Was macht Kelvin van der Linde so stark? Wie verlief die Saison für Thomas Preining? Welche Herausforderungen mussten die BMW-Fahrer bewältigen, wie wurde Mercedes-AMG zur besten Marke, und wie schlug sich der Neuzugang McLaren? Das DTM-Jahrbuch 2024 erzählt die Jubiläumssaison von den ersten Tests in Hockenheim bis zum großen Finale in fesselnden Berichten, tiefgründigen Hintergrundinformationen und exklusiven Bildern der besten Motorsport-Fotografen. Dazu werden Technik und Regeln der Serie erklärt und die Champions vorgestellt.

Ein umfassender Statistikteil mit allen Ergebnissen sowie detaillierte Informationen zu Fahrern und Teams machen das Buch zu einem unverzichtbaren Nachschlagewerk und zur Pflichtlektüre für jeden Fan. Zudem wird im Buch auch ein genauer Blick auf das ADAC GT Masters, die ADAC GT4 Germany und dem Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland geworfen.

Das Jahrbuch ist ab dem 16. Dezember 2024 im Buchhandel, in Onlineshops oder direkt beim Gruppe C Motorsport Verlag erhältlich.