Ab sofort erhältlich: DTM-Tickets für den Norisring

Die DTM-Tickets für das 2025er Jahreshighlight auf dem Norisring sind jetzt erhältlich. Kostenfreier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. Dank VGN-Ticket kostenlose Anreise für alle Kartenbesitzer.

Im Juli kommenden Jahres verwandeln sich die Straßen in Nürnberg erneut zu einem rasanten Stadtkurs: Für den vierten Saisonstopp (4. bis 6. Juli 2025) gastiert die DTM auf dem Norisring. Tickets für das Stadt-Spektakel sind ab sofort online unter dtm.com verfügbar. ADAC Mitglieder profitieren am Norisring und auch bei den weiteren sieben Rennwochenenden der DTM von zehn Prozent Rabatt. Darüber hinaus ist die Anreise aus dem Großraum Nürnberg mit dem öffentlichen Personennahverkehr für alle Besucher kostenlos – die DTM-Tickets dienen gleichzeitig als Fahrkarte für den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg.

Der Norisring begeistert Fahrer und Fans mit einem einmaligen Flair. Im „Fränkischen Monaco“ erwarten die DTM-Stars zwischen Mauern und Leitplanen drei lange Geraden sowie zwei Spitzkehren. Mit 2,162 Kilometern ist der Norisring die kürzeste Strecke im Kalender. Somit sehen die Zuschauer die DTM-Fahrzeuge auf der Kultstrecke am Dutzendteich so oft wie auf keinem anderen Kurs. Von der berühmten Steintribüne mit perfektem Blick auf die Start-Ziel-Gerade sowie in die Boxengasse erleben Fans die DTM zu unveränderten Preisen ab 74 Euro. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt zum Norisring inklusive Zugang zur Steintribüne.

Die DTM bietet auch in der Saison 2025 Motorsport zum Anfassen. In allen Tickets ist der Zugang ins Fahrerlager enthalten. Bei Autogrammstunden und Pitwalks kommen Fans sowohl den PS-starken Fahrzeugen als auch den Piloten ganz nah. Das Rennwochenende am Norisring wird zu einem echten Motorsport-Festival: Bereits jetzt steht fest, dass neben der DTM die ADAC GT4 Germany, der Prototype Cup Germany und der Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland ihre Rennen in Nürnberg austragen.