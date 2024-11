ADAC Tourenwagen Junior Cup im DTM-Rahmenprogramm!

Beim DTM-Saisonauftakt können sich die Fans auf packenden und kontaktintensiven Markenpokalsport im Rahmenprogramm einstellen. In der Magdeburger Börde wird erstmals der Tourenwagen Junior Cup bei der DTM starten.

Premiere für die Youngster des ADAC Tourenwagen Junior Cups: 2025 werden die Nachwuchstalente erstmals im Rahmenprogramm der DTM fahren. Beim Saisonauftakt in der Magdeburger Börde wird die Rennserie erstmals gemeinsam mit der DTM an den Start gehen.

Exklusiv für den ADAC Tourenwagen Junior Cup entstand auf Basis des VW up! GTI ein reinrassiges Cup-Fahrzeug, welches die Lücke zwischen dem Kartsport und dem professionellen Tourenwagen- und GT-Sport schließen soll. Angetrieben wird das Fahrzeug von einem Reihendreizylinder mit rund 150 PS. Nachwuchspiloten können ab 15 Jahren in der Serie an den Start gehen. Teams und Fahrer können sich die VW up! GTI Cup ab einem Preis von nur 34.500 € zulegen.

Meister in der Saison 2024 wurde Cedric Fuchs mit fünf Saisonsiegen. Fuchs erhält damit vom ADAC im Jahr 2025 einen kostenfreien Startplatz im Prototype Cup Germany oder der ADAC GT4 Germany. Derzeit tendiert Fuchs für 2025 zu einem Start in der ADAC GT4 Germany. Vor Fuchs konnten sich bereits Leon Arndt (2023), Elias Olsen (2022) und Florian Vietze (2021) in der Rennserie krönen.

Neben dem DTM-Gastspiel finden alle anderen Rennwochenenden im Rahmen der ADAC Racing Weekends statt. So wird die Rennserie gemeinsam mit dem ADAC GT Masters auf dem Salzburgring antreten, bei einer Veranstaltung, die als Testballon für einen möglichen DTM-Start in Salzburg dienen soll. Zudem findet je ein Rennwochenende in Hockenheim und auf dem Red Bull Ring statt, zudem gastiert die Rennserie zweimal im kommenden Jahr auf dem Nürburgring.