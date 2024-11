Racing One vor DTM-Einstieg 2025 mit Ferrari 296 GT3?

Startet Racing One 2025 mit Ferrari in der DTM durch?

Steht Racing One vor einem DTM-Einstieg im kommenden Jahr? Laut seriösen Fahrerlagergerüchten steht das Team vor einem Programm mit zwei Ferrari 296 GT3. Geplanter Einstieg 2021 zunächst gescheitert.

Wächst das Ferrari-Kontingent in der DTM weiter an? Wie seriöse Fahrerlagerquellen gegenüber SPEEDWEEK mitteilten, arbeitet Racing One an einem DTM-Programm in der kommenden Saison. Der Rennstall aus Plaidt liebäugelt mit dem Einsatz von zwei Ferrari 296 GT3 in der DTM.

Das Team von Martin Kohlhaas konnte in den vergangenen Jahren viel GT3-Erfahrung mit dem Ferrari sammeln. So ging das Team auf der Nordschleife, im International GT Open und bei den 24h Dubai mit dem Fahrzeug an den Start und feierte im September auf dem Red Bull Ring das Debüt im ADAC GT Masters. Im GTC Race setzte das Team in diesem Jahr ebenfalls den 296 GT3 bei zwei Rennwochenenden ein.

Ein DTM-Einstieg von Racing One käme dem ADAC zudem sehr gelegen, denn das Team arbeitete sich über die Motorsportpyramide des ADAC in Richtung DTM vor. Vor dem ADAC GT Masters-Debüt im Herbst 2024 nahm das Team auch bereits an der ADAC TCR Germany und der ADAC GT4 Germany teil. Zudem fuhr die Mannschaft im Rahmen der ITR DTM in der DTM Trophy.

Bereits zur Saison 2021, dem Debüt der GT3-Fahrzeugen in der Serie, arbeitete Racing One an einem DTM-Projekt, welches aber letztendlich scheiterte. Teamchef Martin Kohlhaas führte zum damaligen Zeitpunkt Gespräche über einen Einstieg mit Ferrari oder Aston Martin in Deutschlands bekannteste Rennserie.

SPEEDWEEK wird die Entwicklungen über einen möglichen DTM-Einstieg von Racing One weiter im Auge behalten.