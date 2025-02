Mercedes-AMG benennt DTM-Aufgebot für Saison 2025

Mit Rekord-Youngster Tom Kalender und Debütant Jules Gounon sowie den beiden Routiniers Lucas Auer und Maro Engel wird Mercedes 2025 in der DTM starten. Landgraf Motorsport kehrt in Serie zurück.

Mercedes-AMG setzt in der DTM-Saison 2025 erneut auf ein erstklassiges Team- und Fahreraufgebot. Im Wettbewerb um den prestigeträchtigen Titel DTM-Champion 2025 treten das Mercedes-AMG Team Landgraf - wie von SPEEDWEEK prognostiziert - und das Mercedes-AMG Team Winward Racing sowie die AMG Fahrer Lucas Auer, Maro Engel, Jules Gounon und Tom Kalender an. Die Marke mit dem Stern startet in die bereits 36. DTM-Saison und ist mit zwölf Fahrer- und 15 Hersteller-Meisterschaften der erfolgreichste Hersteller in der renommierten Serie. Das anvisierte Ziel lautet, den Hersteller-Titel erfolgreich zu verteidigen sowie die DTM-Trophäe zurück nach Affalterbach zu holen – zuletzt gelang dies 2021.

Aufgebot Mercedes-AMG DTM 2025:

Mercedes-AMG Team Landgraf – Lucas Auer

Mercedes-AMG Team Landgraf – Tom Kalender

Mercedes-AMG Team WINWARD Racing – Maro Engel

Mercedes-AMG Team WINWARD Racing – Jules Gounon

Mercedes-AMG Team Landgraf nach einem Jahr Pause zurück in der DTM

Die Mannschaft rund um Teamchef Klaus Landgraf war 2023 schon einmal in der DTM aktiv und machte vergangenes Jahr vor allem im ADAC GT Masters auf sich aufmerksam. Landgraf Motorsport gelang dabei ein Novum: Zum dritten Mal in Folge holte das Team den ADAC GT Masters Titel. Die Serie wird seit zwei Jahren unter anderem im Umfeld der DTM ausgetragen.

Das Mercedes-AMG Team Landgraf setzt mit Lucas Auer auf einen Fahrer mit enormer DTM-Expertise. Der 30-jährige hatte sein DTM-Debüt im Jahr 2015 und hat seitdem bereits 155 DTM-Starts (Class 1 und GT3) absolviert. Nach dem Vize-Titel 2022 strebt der Tiroler nach der Meisterschaft.

Auf dem zweiten Mercedes-AMG GT3 des Teams startet DTM-Rookie Tom Kalender. Bei seinem ersten DTM-Rennstart am 26. April in Oschersleben ist der aus Hamm/Sieg stammende Kalender 17 Jahre und 30 Tage alt. Damit ist er der jüngste Pilot in der Geschichte der DTM. Kalender ist seit diesem Jahr auch Mercedes-AMG Junior-Fahrer. Der noch 16-jährige kommt ursprünglich aus dem Kart- und Formelsport. 2024 war sein erstes Jahr im GT-Bereich. Zusammen mit Landgraf Motorsport konnte er im ADAC GT Masters direkt den Titel einfahren und krönte sich in seiner Debüt-Saison zum jüngsten Sieger der Serie.

Mercedes-AMG Team WINWARD Racing seit Anbeginn der GT3-Ära erfolgreich in der DTM

Das Mercedes-AMG Team WINWARD Racing ist seit 2021 in der DTM vertreten. In 64 Starts erreichte das Team fünf Siege und 16 Podien. Vergangenes Jahr belegte die Crew von Teamchef Christian Hohenadel mit 316 Punkten Platz Drei in der DTM-Teamwertung. Damit hatten sie einen maßgeblichen Anteil am Gewinn des Hersteller-Titels von Mercedes-AMG.

Wie bereits 2024 wird Maro Engel auch diese Saison für das Mercedes-AMG Team Winward Racing starten. Vergangenes Jahr wurde Engel mit dem Team Meisterschafts-Dritter. Das war bis dato die erfolgreichste DTM-Saison seiner Karriere. Engel fuhr 2024 konstant Punkte ein und war insgesamt sieben Mal auf dem Podium – in Oschersleben, am Lausitzring, am Norisring, zwei Mal am Nürburgring, am Sachsenring sowie am Red Bull Ring.

Neben Engel startet Jules Gounon für das Mercedes-AMG Team Winward Racing. Der 30-jährige Franzose, der unter der Flagge von Andorra fährt, hat erst zwei DTM-Rennen absolviert. Gounon sprang beim DTM-Finale 2024 in Hockenheim kurzfristig ein. Der Sohn des ehemaligen Formel 1-Piloten Jean-Marc Gounon ist in der DTM der erste Fahrer mit andorranischer Lizenz.

Die jeweiligen Team-Partner sowie Fahrzeug-Nummern und -Designs werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Christoph Sagemüller, Leiter Mercedes-AMG Motorsport: «Die Verbindung zwischen Mercedes-AMG und der DTM hat eine lange Tradition. Wir sind die erfolgreichste Marke in der DTM. Neben der Verteidigung des Hersteller-Titels streben wir ganz klar auch wieder die Fahrer-Meisterschaft an. Dabei setzen wir auf ein schlagkräftiges Line-up. Neben zwei sehr professionellen Teams und drei enorm erfahrenen Fahrern, stellen wir auch den bislang jüngsten Piloten im Feld der DTM. Eine sehr gute Mischung wie ich finde, die hohes Potenzial hat, unsere Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.»