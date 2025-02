Rookie Tom Kalender erzählt über das Privileg DTM

Tom Kalender wird beim DTM-Saisonstart in Oschersleben Geschichte schreiben. Mit 17 Jahren 30 Tagen wird Kalender der jüngste DTM-Pilot aller Zeiten sein. Der ADAC GT Masters-Meister spricht über den DTM-Aufstieg.

Beim DTM-Saisonstart Ende April in Oschersleben wird Tom Kalender Geschichte schreiben. Bei seinem ersten DTM-Rennstart am 26. April ist der aus Hamm/Sieg stammende Kalender 17 Jahre und 30 Tage alt, womit er der jüngste Fahrer in der langen Geschichte der Meisterschaft sein wird. Im Vorjahr stellte Kalender auch den Altersrekord im ADAC GT Masters auf.

2024 war sein erstes Jahr im GT-Sport, nachdem er zuvor in der französischen Formel 4-Meisterschaft antrat. Doch bereits beim ersten Rennwochenende in Oschersleben konnte Kalender gemeinsam mit Elias Seppänen erstmals triumphieren. Es folgten Siege in Zandvoort, in Spa-Francorchamps, auf dem Red Bull Ring und in Hockenheim. Schlussendlich gewann das Landgraf Motorsport-Duo den Titel im ADAC GT Masters. Kalender und sein finnischer Partner gewannen auch den Titel im Silver-Cup des ADAC GT Masters.

Nun schafft der Youngster mit Landgraf Motorsport den Aufstieg in die DTM. Ein Wechsel, der direkt nach dem Saisonfinale in Hockenheim noch nicht wirklich in den Gedanken des Schülers aus dem Siegerland war. «Bislang gibt es viele Optionen, aber noch nichts Konkretes. Grundsätzlich könnte ich mir eine erneute Zusammenarbeit mit Landgraf Motorsport im ADAC GT Masters sehr gut vorstellen», so Kalender nach dem Finale im Interview.

«Es ist ein Privileg, dass Mercedes-AMG und Landgraf Motorsport mir das Vertrauen für eine DTM-Saison schenken. Das wird sicherlich nicht einfach gegen die etablierten Fahrer. Mit dem Team habe ich aber ein bekanntes Umfeld, in dem ich mich wohlfühle. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Ich versuche mir keinen Druck zu machen und werde gleichzeitig alles geben. Mit diesem Mindset bin ich auch sehr gut durch meine erste GT3-Saison gekommen», freut sich Kalender auf die DTM-Saison im Team von Klaus Landgraf.

Zudem wird Kalender nach seinen Erfolgen im ADAC GT Masters und den Starts mit Madpanda Motorsport in der GT World Challenge Europe in den offiziellen Fahrerkader der Marke mit dem Stern aufgenommen. Tom Kalender hat zukünftig den Status Mercedes-AMG Junior-Fahrer inne.