Insolvenzverfahren: Neuer Kraftstofflieferant für DTM

Die DTM – sowie weitere ADAC Motorsport-Serien – erhalten einen neuen Kraftstofflieferanten. Ursprünglich sollte P1 Fuels aus Berlin neuer Lieferant werden, doch nach Insolvenz verkündet der ADAC neuen Partner.

Beim letztjährigen DTM-Saisonfinale wurde P1 Fuels aus Berlin als neuer Kraftstofflieferant der DTM präsentiert. Das Unternehmen sollte ebenfalls das ADAC GT Masters und die ADAC GT4 Germany mit Treibstoff beliefern. Zum Einsatz sollte ein synthetischer und fossilfreier Kraftstoff kommen.

Doch die wirtschaftliche Lage der P1 Performance Fuels GmbH macht dadurch einen Strich durch die Rechnung. Seit dem 10. Februar befindet sich das Unternehmen unter vorläufiger Insolvenzverwaltung. Die Maßnahme dient dem Schutz der Insolvenzmasse und der Sicherung der Gläubigerinteressen, während das Amtsgericht Charlottenburg über die endgültige Eröffnung des Insolvenzverfahrens entscheidet. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob eine Sanierung angestrebt werden kann oder das Unternehmen abgewickelt wird.

Trotzdem werden die DTM, das ADAC GT Masters und die ADAC GT4 Germany in diesem Jahr mit einem nachhaltigen, synthetischen Kraftstoff an den Start gehen, wie ein ADAC-Sprecher gegenüber SPEEDWEEK bestätigte, denn der ADAC hat den Kraftstofflieferanten gewechselt. Das britische Unternehmen Coryton produziert nun den Treibstoff.

Coryton ist der führende Anbieter von maßgeschneiderten Treibstoffen. Das Unternehmen bietet fachgerechte, fortschrittliche Kraftstofflösungen für zukunftsorientierten Partner aus verschiedenen Branchen. Zu den Partnern von Coryton zählen unter anderem Cosworth, Airbus, Audi oder BP.

Der neue, klimafreundliche Kraftstoff trägt einen großen Anteil zur Dekarbonisierung der DTM bei und reduziert die CO2-Emissionen um rund 75 Prozent. «Nun machen wir einen signifikanten Schritt in der Weiterentwicklung der Serie und stärken die Vorreiterrolle der DTM für das Thema Nachhaltigkeit im Motorsport. Mit einem neuen, synthetischen und klimafreundlichen Kraftstoff bringen wir mehr Nachhaltigkeit auf die DTM-Plattform. Im Rahmen einer der populärsten Rennserien in Europa zeigen wir so das Potenzial von synthetischen Kraftstoffen», so ADAC Motorsportchef Thomas Voss beim letztjährigen Finalwochenende in Hockenheim.