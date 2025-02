Racing One entscheidet sich gegen DTM-Programm

Racing One steigt nicht in die DTM ein

Die DTM-Saison 2025 findet ohne Racing One statt. Der Ferrari-Rennstall aus Plaidt arbeitete an einem Programm mit zwei 296 GT3, blies dieses jedoch ab. Das Team tat sich schwer, dementsprechende Fahrer zu finden.

Ende November wurde bekannt, dass Racing One an einem möglichen Einstieg in die DTM arbeitete. Der Rennstall aus Plaidt arbeitete an einem Einsatz von zwei Ferrari 296 GT3 in Deutschlands bekanntester Rennserie. Gleichbedeutend mit dem Einstieg in die DTM, wäre das Team mit Kundenpiloten auch im ADAC GT Masters angetreten, wo man 2024 auf dem Red Bull Ring debütierte.

Doch zu dem Einstieg wird es nicht kommen. «Wir haben uns gegen ein DTM-Projekt 2025 entschieden», lässt Teamchef Martin Kohlhaas gegenüber Motorsport-Total ausrichten. Bereits zuvor gab Kohlhaas an, dass sich der Ferrari-Rennstall mit der Fahrersuche schwertut.

Ein DTM-Einstieg von Racing One wäre dem ADAC sehr gelegen gekommen, denn das Team arbeitete sich über die Motorsportpyramide des ADAC in Richtung DTM vor. Vor dem ADAC GT Masters-Debüt im Herbst 2024 nahm das Team auch bereits an der ADAC TCR Germany und der ADAC GT4 Germany teil. Zudem fuhr die Mannschaft im Rahmen der damaligen ITR DTM in der DTM Trophy.

Bereits zur Saison 2021, dem Debüt der GT3-Fahrzeuge in der Serie, arbeitete Racing One an einem DTM-Projekt, welches aber letztendlich scheiterte. Teamchef Martin Kohlhaas führte zum damaligen Zeitpunkt Gespräche über einen Einstieg mit Ferrari oder Aston Martin in Deutschlands bekannteste Rennserie.