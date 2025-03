So sieht das DTM-Feld 2025 zum jetzigen Zeitpunkt aus

Auch in diesem Jahr wird in der DTM ein qualitativ hochwertiges Teilnehmerfeld an den Start gehen. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden bereits 17 Fahrer kommuniziert, weitere Bekanntgaben in den kommenden Tagen.

Auch in diesem Jahr wird die DTM viele Fans an den Rennstrecken, den TV-Geräten und den weltweiten Streams begeistern. Nachdem im Vorjahr 20 GT3-Boliden in der Traditionsrennserie an den Start gingen, wird in diesem Jahr das Feld anwachsen! Der ADAC rechnet derzeit mit 23 – 25 Fahrzeugen!

Zum jetzigen Zeitpunkt sind 17 Fahrer offiziell von den Teams kommuniziert, doch mit weiteren Bekanntgaben ist in den kommenden Tagen zu rechnen. Die Teams vertreten acht Marken: Aston Martin, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche. So viele Marken gingen letztmalig 1987 in der Serie an den Start, damals waren es neun.

Doch wie sieht das bestätigte DTM-Teilnehmerfeld derzeit aus?

Gilles Magnus – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

Nicolas Baert – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

Mirko Bortolotti – ABT Sportsline – Lamborghini Huracán GT3

Nicki Thiim – ABT Sportsline – Lamborghini Huracán GT3

Jordan Pepper – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

Luca Engstler – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

Ben Dörr – Dörr Motorsport – McLaren 720S GT3

Timo Glock – Dörr Motorsport – McLaren 720S GT3

Lucas Auer – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

Tom Kalender – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

Jules Gounon – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

Bastian Buus – Allied-Racing – Porsche 911 GT3 R

Ricardo Feller – Allied-Racing – Porsche 911 GT3 R

Ayhancan Güven – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

Morris Schuring – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

Thomas Preining – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

Wer kommt noch dazu?

Das Haupt Racing Team setzt zwei der brachialen und spektakulären Ford Mustang GT3 ein, was das Team bereits in der Woche nach dem Saisonfinale bestätigte. Als sicher geht der Start von Arjun Maini, der kürzlich als Ford-Werksfahrer bestätigt wurde. Um den zweiten Fahrerplatz gibt es mehrere Gerüchte. Eine Entscheidung und Verkündung soll Anfang März geschehen.

Auch der Start von Schubert Motorsport mit zwei BMW M4 GT3 gilt als sicher. Als Fahrer werden der dreimalige DTM-Meister René Rast und der zweimalige Titelträger Marco Wittmann gehandelt. Der 2022er Champion Sheldon van der Linde wird die DTM verlassen, um sich auf die LMDh-Einsätze in der FIA WEC und der IMSA WeatherTech SportsCar Championship zu fokussieren.

Da auch sein Bruder Kelvin, der ebenfalls in diesem Winter Werksfahrer bei BMW wurde, sich auf andere Rennserien im GT3-Bereich konzentrieren wird, wird erstmals seit 2019 kein van der Linde in der DTM starten - die Rennserie verliert damit zwei absolute Publikumslieblinge.

Emil Frey Racing wird weiterhin die Ferrari-Fahnen in der DTM hochhalten. Dazu stockt der Rennstall aus der Schweiz sein Aufgebot wohl auf. Nachdem zeitweise der Einsatz von vier 296 GT3 diskutiert wurde, werden es nach aktuellem Stand wohl drei Ferrari.

Und auch der kleine Familienrennstall Paul Motorsport aus Dresden startet weiterhin in der DTM. Als sicher gilt, dass Maximilian Paul einen Lamborghini Huracán GT3 steuern wird. Dazu ist eine Aufstockung auf ein zweites Fahrzeug noch nicht komplett ausgeschlossen.