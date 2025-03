Lucas Auer startet mit zweigeteiltem Design in DTM

Lucas Auer wird mit einem zweigeteilten Design in die diesjährige DTM-Saison starten. Der Mercedes-AMG GT3 von Landgraf Motorsport wird sowohl im Design von BWT als auch von Windhager starten.

BWT – Best Water Technology –, Europas führendes Wassertechnologieunternehmen, und Windhager – Best Heating Technology (BHT) –, Spezialist für innovative Heizlösungen, schließen eine starke Partnerschaft mit Landgraf Motorsport und starten gemeinsam in die DTM-Saison 2025.

Seit dem Einstieg in den professionellen Motorsport hat sich Landgraf Motorsport als Spitzenteam etabliert. Mit drei aufeinanderfolgenden Titeln in den ADAC GT Masters (2022–2024) ist der Rennstall bereit, 2025 in der DTM anzugreifen. Bereits 2023 war BWT als Partner an der Seite von Landgraf Motorsport in der bekanntesten Rennserie Deutschlands vertreten. In der kommenden Saison verstärkt sich die Partnerschaft mit einem neuen starken Akteur: Windhager steigt erstmals in die DTM ein und setzt gemeinsam mit BWT und Landgraf Motorsport ein starkes Zeichen für Performance, Innovation und Nachhaltigkeit.

Der BWT/Windhager Mercedes-AMG GT3 kombiniert das weltweit bekannte BWT-PINK, das seit Jahren auf den Rennstrecken dieser Welt für eine bessere Zukunft steht, mit dem markanten Windhager-Rot. Das auffällige Design symbolisiert die gebündelte Kompetenz zweier führender österreichischer Unternehmen, die mit modernsten Technologien und nachhaltigen Lösungen die Zukunft neugestalten – For You and Planet Blue. Während BWT den neuen Lifestyle des Wasserkonsums definiert, setzt Windhager mit nahezu CO2-neutralen Heizsystemen neue Standards für energieeffiziente Wärmelösungen.

Ein pinkes Comeback: Nicht nur die Farbe PINK – für BWT ein Symbol für eine Lebenseinstellung – kehrt in die DTM zurück, sondern auch Lucas „Luggi“ Auer übernimmt wieder das Steuer eines BWT-Autos. Der österreichische AMG-Werksfahrer und Neffe von Formel-1-Grand-Prix-Sieger Gerhard Berger bringt mit 155 DTM-Starts und dem Vizemeistertitel 2022 eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit. Nun setzt er seine Erfolgsgeschichte fort – mit einem weiteren starken österreichischen Partner an seiner Seite.

Die nachhaltige Performance jedoch geht weit über die Rennstrecke hinaus. Mit BWT-Wasserspendern werden Fahrer, Teams und Fans bei jedem Rennen mit lokal mineralisiertem und gefiltertem Wasser versorgt – angereichert mit wertvollen Mineralien wie Magnesium, Zink und Silicaten. Gleichzeitig werden Einwegplastik- und Glasflaschen eliminiert und CO2-Emissionen durch den Wegfall von Transportwegen bis zu 80% reduziert. Dies treibt die Vision von BWT, «Change the World – sip by sip», stetig voran und leistet einen entscheidenden Beitrag zu einer besseren Zukunft.

Mit BWT, Windhager und Landgraf Motorsport an seiner Seite übernimmt Lucas Auer das Steuer und bringt gleichzeitig Innovation und Nachhaltigkeit voller Geschwindigkeit an die Spitze – auf und abseits der Rennstrecke.

«Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit BWT und Windhager und bedanken uns für das Vertrauen. Dieses Design ist ein echtes Statement! BWT und Windhager stehen für Innovation und Nachhaltigkeit – Werte, die perfekt zu unserem Team passen. Wir freuen uns auf eine starke Saison 2025», sagt Klaus Landgraf, Geschäftsführer der Landgraf Group und Teamchef.

«Ich freue mich riesig, wieder im BWT Auto zu sitzen. Wir haben eine sehr lange gemeinsame Geschichte und sind bereits von 2015 bis 2017 in der DTM gemeinsam an den Start gegangen. Ich habe bei BWT Force India einen Formel 1 Test gemacht. Ich freue mich auf die Saison und auf eine hoffentlich lange Zusammenarbeit gemeinsam mit BWT und Landgraf Motorsport», erklärt der langjährige DTM-Pilot Lucas Auer.

«BWT und Windhager stehen für innovative und nachhaltige Technologien mit dem österreichischen Qualitätssiegel. Mit Lucas Auer als erfahrenem, österreichischem Fahrer und Landgraf Motorsport als etabliertem Spitzenteam sind wir überzeugt, dass diese Partnerschaft nicht nur im Motorsport, sondern auch darüber hinaus ein starkes Signal für nachhaltige Veränderung setzt – im Einklang mit dem Claim: For You and Planet Blue», so Anna Grubeck, Head of Sportsponsoring BWT.