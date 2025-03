Gescheitert: Elektro-STCC findet 2025 nicht statt

Die elektrifizierte STCC wird 2025 nicht ausgefahren. Dies gab der schwedische Motorsportverband am heutigen Donnerstag bekannt. Bereits 2023 wurde die Traditionsserie nicht ausgetragen.

Die STCC ist eine der traditionsreichsten Tourenwagenserien in Europa. Seit 1996 wird die aus Schweden ausgerichtete Skandinavische Tourenwagenserie – welche ironischerweise zuletzt trotzdem ausschließlich in Schweden fuhr – im Norden von Europa ausgefahren. So ging der Stern des späteren DTM-Stars Mattias Ekström in der STCC auf. Auch Tourenwagenstars wie Thed Björk, Fredrik Ekblom, Johan Kristofferson, Rob Huff, Richard Göransson und Robert Dahlgren krönten sich zum Meister im Norden des Kontinents.

2022 gab die Swedish Touring Car Championship bekannt, ab 2023 als erste nationale Tourenwagenserie weltweit auf rein elektrisch angetriebene Wagen umzustellen. Zuvor nutzte die Serie TCR-Fahrzeuge. Aufgrund verschiedener Lieferantenengpässe entschied sich das Organisation dazu die erste elektrisierte Saison erst 2024 auszutragen und die Saison 2023 abzusagen.

Die Fahrzeuge wurden ausschließlich von der PWR Group aufgebaut. Der werksunterstützte Cupra-Rennstall setzte zudem drei Cupra Born ein. Drei Tesla Model S brachte Brink Motorsport an den Start. Exion Racing setzte je drei BMW i4 und drei VW ID.3 ein.

Brink Motorsport dominierte mit ihren Tesla Model S die Saison und belegte die ersten drei Ränge in der Meisterschaft. Mikael Karlsson wurde Meister vor dem ehemaligen ADAC GT Masters-Piloten Jimmy Eriksson und Tobias Brink. Bis auf den zweiten Lauf beim Saisonauftakt in Ullevi gewannen die Tesla-Piloten alle Saisonläufe.

Doch hinter den Kulissen der Serie, welche mit zwölf Fahrzeugen ein erschreckend kleines Starterfeld hatte, rumorte es bereits kräftig. Für den schwedischen Tourenwagensport sind Grabenkämpfe nichts neues, da in der Vergangenheit bereits eine Konkurrenzserie zur STCC gegründet wurde, da die Teameigner der STCC 2012 uneins waren über das künftige Reglement der Serie.

Im letzten Dezember warf Organisator SNB Events hin. Der Motorsportverband des skandinavischen Landes arbeitete daraufhin an einer Lösung, um die Rennserie fortzusetzen. Doch da keine gefunden wurde, wurde heute bekanntgebeben, dass es 2025 keine STCC geben wird.

«Wir haben die Rahmenbedingungen für die STCC-Saison 2025 untersucht, aber festgestellt, dass die Zeit nicht ausreicht, um eine Saison auf die Beine zu stellen, die dem offiziellen schwedischen Titel 2025 würdig ist. Deshalb streben wir stattdessen eine stärkere Rückkehr der Meisterschaft im Jahr 2026 an», erläutert Anna Nordkvist, Geschäftsführerin des schwedischen Motorsportverbandes.

«Wir müssen eine Strategie und einen Plan für die Zukunft aufstellen, ähnlich wie wir es bei der Schwedischen Rallye-Meisterschaft gemacht haben», setzt Nordkvist fort und verweist auf die nationale Rallyemeisterschaft, die direkt vom Motorsportverband organisiert wird.

Es wird nun mit Hochdruck daran gearbeitet, dass die STCC 2026 zurückkehren wird und in sichere Bahnen gelenkt wird.