BMW bestätigt René Rast und Marco Wittmann für DTM

Schubert Motorsport wird in diesem Jahr mit René Rast und Marco Wittmann in der DTM vertreten sein. Das Team aus Oschersleben verkleinert damit sein Aufgebot. Kein van der Linde in diesem Jahr in DTM vertreten.

Was sich in den vergangenen Wochen angedeutet hat, ist nun fix: Schubert Motorsport und BMW verkleinern das diesjährige DTM-Engagement auf zwei Fahrzeuge. Der dreimalige DTM-Champion René Rast und Marco Wittmann, der zweimal in Deutschlands bekanntester Rennserie Meister wurde, steuern die beiden BMW des Rennstalls aus Oschersleben.

Damit ist klar, dass in diesem Jahr keiner der van der Linde-Brüder in der DTM starten wird. Sheldon konzentriert sich auf das LMDh-Programm in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship, während sein Bruder Kelvin für BMW hauptsächlich in der FIA WEC und der GT World Challenge Europe zum Einsatz kommen wird.

In der 2024er DTM-Saison war Rast der erfolgreichste BMW-Pilot im DTM-Feld. Auf dem Norisring und auf dem Red Bull Ring fuhr der Routinier je einen Sieg ein, zudem sammelte er in Zandvoort und beim Finalrennen in Hockenheim weitere Podestplätze. Das Rennjahr schloss René Rast auf der vierten Position in der Meisterschaft ab. Wie seit seinem Wechsel zu BMW M Motorsport in der Saison 2023 geht Rast im Blau und Schwarz von RoboMarkets in der DTM an den Start.

Marco Wittmann schloss die 2024er Saison auf dem zwölften Meisterschaftsrang ab. Seinen einzigen Saisonsieg fuhr er in einem umkämpften Rennen in Zandvoort an der niederländischen Nordseeküste ein. Auf dem Nürburgring konnte der Routinier ein weiteres Rennen auf dem Podium beenden. Wittmann wird dabei erneut die Green Machine im Design von Schaeffler pilotieren.

Teamchef Torsten Schubert: «Wir gehen mit großen Ambitionen in die neue DTM-Saison. Unser klares Ziel ist es, bis zum Schluss um den Titel zu kämpfen – sowohl in der Fahrer- als auch in der Teamwertung. Nach 2022 wollen wir den Fahrertitel wieder nach Oschersleben holen und gleichzeitig den Teamtitel aus dem vergangenen Jahr erfolgreich verteidigen. Mit dem neuen BMW M4 GT3 EVO haben wir bereits erste Erfahrungen gesammelt, doch es gibt noch einige Unbekannte, insbesondere was die neuen Reifen betrifft. Auch wenn wir in dieser Saison mit zwei Autos an den Start gehen, sind wir überzeugt, dass wir stark aufgestellt sind, und es ist für uns umso wichtiger, in jedem Rennen vorne zu sein und entscheidende Punkte für die Teamwertung zu sichern.»

«Auch in der DTM-Saison 2025 sind wir mit den amtierenden Team-Champions von Schubert Motorsport und den beiden DTM-Stars René Rast und Marco Wittmann wieder bärenstark aufgestellt. Dazu kommt die EVO-Version unseres BMW M4 GT3, die bereits in ihren ersten Rennen ihre Siegfähigkeit bewiesen hat. Wir haben alle Voraussetzungen geschaffen, um in der kommenden Saison wieder um die Titel in der Fahrer- und Teamwertung zu kämpfen. Das ist unser klares Ziel», so Björn Lellmann, Leiter Kundensport bei BMW M Motorsport.