Audi Sport racing legends verkauft DTM-Legenden

Einmal im Besitz eines Class 1 DTM-Prototypen sein wollen? Diese Chance haben gut betuchte Kunden jetzt bei Audi Sport. Die Marke verkauft ein Chassis, mit dem Timo Scheider 2015 ein Rennen gewann.

Audi Sport betritt Neuland: Zum ersten Mal in der Geschichte sind DTM-Prototypen aus den früheren Werksport-Programmen als exklusive Objekte im fahrfähigen Zustand zu erwerben. Das neu geschaffene Projektteam Audi Sport racing legends baut diese faszinierenden Prototypen mit Herstellerkompetenz für einen erlesenen Kreis von Sammlern auf. Nach der Programmvorstellung am 2. April in Neuburg an der Donau stehen für Audi Sport drei internationale Klassik-Veranstaltungen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien im Programm. Zur Jahresmitte soll das erste Exemplar übergeben werden.

Audi Sport lässt Träume wahr werden: Liebhaber von Prototypen aus den früheren Werksprogrammen der Marke können sich ab sofort im Zeichen der vier Ringe einzigartige Wünsche erfüllen. Sie werden nicht nur Eigentümer, sondern Teil einer der erfolgreichsten Epochen von Audi Sport, indem sie ein Original-Chassis erwerben. «Wir bauen diese Chassis zusammen mit überholten Teilen der damaligen Zeit zu Rennfahrzeugen nach strengen Maßstäben und mit hoher Kompetenz wieder neu auf», sagt Rolf Michl, Geschäftsführer der Audi Sport GmbH. «Teilweise sind sogar die Entwickler aus dieser Epoche an den aktuellen Projekten beteiligt. Der Audi R18 e-tron quattro und der RS 5 DTM sind zwei der schnellsten Rennfahrzeuge, die wir je gebaut haben. Die Kunden dürfen sich nicht nur auf extrem gesuchte Rennfahrzeuge freuen, sondern auf ein Feuerwerk an Emotionen beim Fahren. Unsere Kunden werden Teil eines erlesenen Kreises, kommen in den Genuss unseres Motorsport-Know-hows und erhalten eine umfassende Betreuung.» Audi hat mit derartigen Rennwagen Meistertitel und Rennsiege in der DTM eingefahren. Die Siegerfahrzeuge dieser Epoche verbleiben weiterhin in der Fahrzeugsammlung der AUDI AG – betreut, am Laufen gehalten und bei Events eingesetzt durch Audi Tradition.

Potenzielle Kunden konnten am 2. April die ersten beiden Modelle in Neuburg an der Donau in Augenschein nehmen. Auf einer Veranstaltung für ausgewählte Kenner präsentierte die Marke zwei Autos aus den glorreichen Epochen in einem emotionalen Event – das Chassis 107 des RS 5 DTM. Das Chassis des DTM-Modells ist ein Gewinner: 2015 triumphierte es mit Timo Scheider beim DTM-Finale in Hockenheim. Danach nahmen weitere namhafte Fahrer Platz, ehe Ferdinand Habsburg 2020 im privaten WRT-Rennstall die letzten Rennkilometer mit dem Fahrzeug fuhr.

Mit der Präsentation am Stammsitz von Audi Sport racing legends beginnt die Phase für den Verkauf dieser Raritäten. Die neue Projektgruppe stellt sich anschließend vom 9. bis 11. Mai beim Jim Clark Revival in Hockenheim (D), vom 3. bis 6. Juli bei der Veranstaltung Le Mans Classic (F) und vom 10. bis 13. Juli beim Festival of Speed in Goodwood (GB) einem Fachpublikum vor.

Noch im Sommer soll das erste Auto verkauft und an seinen neuen Besitzer ausgeliefert werden. Damit endet der Service von Audi Sport keineswegs. Vielmehr markiert die Übergabe den Start zu einer umfassenden Betreuung: Regelmäßige technische Revisionen, das Angebot zu Reparaturen, aber auch ein Ersatzteilservice sowie eine fachliche Beratung durch ehemalige Entwickler komplettieren das attraktive Leistungsspektrum von Audi Sport racing legends. Audi Sport wirkt bei den Einsätzen unterstützend mit. Mit diesem Verkauf einer limitierten Zahl fahrfähiger Prototypen aus der Class-1-Ära der DTM bietet Audi Sport racing legends einem exklusiven Kundenkreis hochkarätige Einzelstücke aus einer weltweit unvergessenen Motorsport-Ära.