Ford-Überraschung Fabio Scherer über DTM-Comeback

Fabio Scherer ist zurück in der DTM! Der Schweizer wird für das Haupt Racing Team einen Ford Mustang GT3 steuern. Scherer berichtet über seine Rückkehr in die Rennserie. Retrodesign in Erinnerung an Jürgen Feucht.

Viele werden überrascht geguckt haben, als das Haupt Racing Team Fabio Scherer für die DTM-Saison 2025 präsentiert hat. Der Schweizer wird zudem offizieller Ford Performance GT3 Junior Driver.

Für den 25-jährigen Schweizer wird dies die Rückkehr in die DTM sein. Bereits 2020 fuhr er in einem privaten WRT Audi RS5 in der letzten Saison der Class1-Prototypen in der Rennserie. Mit seinem hohen Speed wusste Scherer bereits damals zu überzeugen.

Seitdem fokussierte sich Fabio Scherer zunächst auf den LMP2-Sport. 2023 gewann er dabei die 24h Le Mans in der kleinen Prototypenklasse. In der FIA WEC schloss er die Saison als Vizemeister in der LMP2-Klasse ab.

Nun kehrt Scherer in die DTM zurück und wird im spektakulären Ford Mustang GT3 Platz nehmen.

«Ich freue mich riesig, nach fünf Jahren wieder zurück in der DTM zu sein – und das beim Wiedereinstieg von Ford. Es ist unglaublich, für die Kultmarke Ford und HRT an den Start zu gehen. Vielen Dank für diese großartige Möglichkeit», erläutert Scherer.

Sein Fahrzeug wird zudem in einem besonderen Design antreten. Das schwarz-rote Design ist eine Ford Heritage Folierung. Das klassische Design mit den zwei roten Streifen über das gesamte Fahrzeug hinweg ist eine Hommage an den letzten Ford Mustang in der DTM 1994, welcher von Jürgen Feucht in einem ähnlichen Design pilotiert wurde.