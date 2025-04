DTM rollt auf innovativen und nachhaltigen Reifen

Die DTM wird in diesem Jahr auf dem neuen Pirelli P Zero DHG an den Start gehen. Der Reifen zeichnet sich durch seine FSC-Zertifizierung aus und ist innovativ und nachhaltig. Gute Zusammenarbeit mit Pirelli.

Die DTM vertraut in diesem Jahr auf einen neuen Slickreifen von Exklusivpartner Pirelli mit nachhaltigen Komponenten. Der neue P Zero DHG überzeugt mit zahlreichen Innovationen und unterstreicht die Ziele der DTM, Motorsport zukunftsorientiert zu gestalten: Die Naturkautschukkomponente dieser neuen Reifen ist vom Forest Stewardship Council (FSC) zertifiziert. Der gesamte Naturkautschuk der neuen DTM-Reifen stammt von Plantagen, die so bewirtschaftet werden, dass die dort lebenden und arbeitenden Menschen davon profitieren sowie die Artenvielfalt erhalten bleibt. Der erste DTM-Einsatz für die neuen Pirelli-Reifen steht beim offiziellen Vorsaisontest am 2. April in der Motorsport Arena Oschersleben an.

«Der neue Slickreifen von Pirelli betont mit seiner FSC-Zertifizierung auch unser Engagement für den Motorsport der Zukunft», sagt ADAC Motorsportchef Thomas Voss. «Neben unserem neuen, zu 100 Prozent nachhaltigen Kraftstoff passt der neue Reifen perfekt zu unserem Nachhaltigkeitskonzept.»

Als Reifenpartner stattet Pirelli die DTM exklusiv aus – somit gehen alle der bis zu 600 PS starken Fahrzeuge von Audi, Aston Martin, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche ab diesem Jahr mit dem neuen P Zero DHG an den Start. Neben der Naturkautschukkomponente sind die die wichtigsten Neuerungen des P Zero DHG die Materialien, die einen größeren Arbeitsbereich sowie eine schnellere Aufwärmphase ermöglichen. Zudem bieten sie eine größere Konstanz der Fahrzeugbalance über lange Distanzen.

Bereits vergangene Saison wählte Pirelli die DTM für die Premiere des neu entwickelten Regenreifens Cinturato WHB aus. Auch dieser enthält ab diesem Jahr den FSC-zertifizierten Naturkautschuk. Die neuen Mischungen tragen dazu bei, die Aufstandsfläche zu vergrößern und optimieren gleichzeitig die Haftung sowie das Aufwärmverhalten bei niedrigen Temperaturen. Außerdem erweitert sich das Einsatzfenster des Reifens im Rennen.

Die Naturkautschukkomponente des P Zero DHG ist vom Forest Stewardship Council (FSC) zertifiziert – dies entspricht 17 Prozent des Gesamtgewichts des Reifens.

Pirelli Reifen (FSC™N003618) sind als MIX Natural Rubber FSC™-zertifiziert. Diese Zertifizierung bedeutet, dass ihre Herstellung eine Kombination aus Natur- und Synthesekautschuk verwendet. Das entspricht der Norm FSC™ ADVICE-40-004-15.