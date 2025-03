Arjun Maini «Wir sind sehr gespannt auf die Saison»

Arjun Maini geht in seine vierte Saison mit dem Haupt Racing Team in der DTM. Für den Inder, der 2024 drei Podestergebnisse einfuhr, wird es seine erste Saison mit dem Ford Mustang GT3 sein.

Seit dem Wechsel auf GT3-Fahrzeuge ist Arjun Maini fester Bestandteil der DTM, seit 2022 fährt der Inder dabei für das Haupt Racing Team. In der vergangenen Saison errang er drei Podestplätze und eine Pole Position in der DTM. Insgesamt absolvierte der Inder bislang 64 Einsätze in der prestigeträchtigen Sprintserie.

Zur Saison 2025 wechselt Maini gemeinsam mit dem Team aus Drees von Mercedes-AMG zu Ford und wurde direkt als offizieller Ford Performance Factory Driver bestätigt.

Maini blickt freudig auf die anstehende Saison voraus: «Ich freue mich sehr auf ein weiteres Jahr in der DTM mit HRT und Ford Performance. Wir sind sehr gespannt auf die Saison. Es ist eine neue Herausforderung für mich und eine neue Herausforderung für das Team. Aber glücklicherweise haben wir in den vergangenen Jahren sehr gut zusammengearbeitet. Deshalb bin ich sehr froh, diese Beziehung fortzuführen, und hoffentlich können wir gemeinsam einige starke Rennen fahren und erfolgreich sein.»

Auf die DTM-Saison und sein neues Einsatzfahrzeug bereitete sich der Inder gewissenhaft vor. In den vergangenen Monaten absolvierte er eine Vielzahl an Testfahrten mit dem bulligen V8-Sound.