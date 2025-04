FIA ERTC startet am Lausitzring im DTM-Programm

Fans vom beinharten Motorsport aufgepasst: Die FIA European Truck Racing Championship (Goodyear FIA ETRC) wird auf dem Dekra Lausitzring im Rahmenprogramm der DTM fahren.

Die DTM bietet den Fans beim zweiten Saisonstopp auf dem Dekra Lausitzring (23. bis 25. Mai) ein besonderes Highlight: Erstmals zählt die Goodyear FIA European Truck Racing Championship (Goodyear FIA ETRC) zum Programm der Serie. Neben den bis zu 600 PS starken DTM-Rennern liefern sich dann auch die doppelt so PS-starken Renntrucks packende Duelle auf der Strecke. In insgesamt vier Wertungsläufen kämpfen die Truck-Piloten um den Sieg.

Mit der Truck Racing Europameisterschaft, dem Saisonstart des ADAC GT Masters und dem Prototype Cup Germany können sich die Besucher der DTM am Lausitzring auf ein PS-Feuerwerk freuen. Tickets für die DTM auf dem Lausitzring gibt es online unter dtm.com ab 59 Euro, Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren kommen kostenlos mit.

Für die Truck Racing Europameisterschaft ist das Lausitzring-Wochenende das zweite Event in der Saison 2025. Neben spannenden Rennen setzt die Serie wie auch die DTM ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit. Die PS-starken Sattelzugmaschinen werden seit 2021 ausschließlich vom klimafreundlichen Biokraftstoff HVO100 angetrieben, der aus erneuerbaren Quellen stammt und den CO2-Ausstoß um bis zu 90 Prozent reduziert. Damit fügt sich die Serie perfekt in das Nachhaltigkeitskonzept der DTM ein, die in der Saison 2025 ebenfalls mit einem nachhaltigen Kraftstoff startet.

ADAC Motorsportchef Thomas Voss begrüßt die Premiere der Truck Racing Europameisterschaft im Rahmen der DTM: «Wir freuen uns auf ein spektakuläres Motorsport-Wochenende auf dem Dekra Lausitzring. Mit der DTM und dem ADAC GT Masters, dem Prototyp Cup Germany und den beeindruckenden Renntrucks bieten wir den Besuchern dort eine beeindruckende Breite, die man sich nicht entgehen lassen sollte.»