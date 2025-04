Zeitplan DTM-Saisonauftakt in Oschersleben 2025 23.04.2025 - 08:11 Von Jonas Plümer

© DTM Die DTM startet in Oschersleben in die Saison 2025

An diesem Wochenende startet die DTM in der Motorsport Arena Oschersleben. Wir sagen euch, wann die GT3-Boliden aus Deutschlands bekanntester Rennserie auf dem Kurs in der Magdeburger Börde fahren.