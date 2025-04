Quick & Dirty: 8 Fragen mit Nicolas Baert 17.04.2025 - 15:02 Von Jonas Plümer

© DTM Nicolas Baert debütiert 2025 in der DTM

SPEEDWEEK stellt euch vor dem DTM-Saisonstart in Oschersleben alle 24 Fahrer vor. Comtoyou Racing-Pilot Nicolas Baert debütiert in diesem Jahr in der Rennserie. In die DTM bringt Baert viel Erfahrung aus dem TCR-Sport.