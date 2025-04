Quick & Dirty: 8 Fragen mit Mirko Bortolotti 17.04.2025 - 18:02 Von Jonas Plümer

© DTM Der ehemalige Red Bull Junior Bortolotti startet in diesem Jahr im Design des Energy Drink-Herstellers

SPEEDWEEK stellt euch vor dem DTM-Saisonstart in Oschersleben alle 24 Fahrer vor. ABT Sportsline-Pilot Mirko Bortolotti startet als amtierender Titelträger in die Saison 2025. Bortolotti will den Titel verteidigen!