Thomas Jäger: «DTM 2025 stark besetzt wie nie!»

Jules Gounon steigt in diesem Jahr Vollzeit in die DTM ein

Thomas Jäger, der sportliche Leiter des DTM-Programms von Mercedes-AMG, blickt vor dem Start der 2025er Saison auf die Rennserie. Für den ehemaligen DTM-Piloten ist die Serie so stark besetzt wie noch nie!

In Oschersleben startet die DTM in die 2025er Saison. 24 Piloten werden insgesamt an den Start gehen, welche neun Hersteller in Deutschlands populärster Rennserie vertreten. Mercedes-AMG ist mit insgesamt vier Fahrzeugen vertreten. Maro Engel und Jules Gounon starten für Winward Racing, während Lucas Auer und Rookie Tom Kalender die Fahnen von Landgraf Motorsport hochhalten.

Die DTM geht mit neun Marken und 24 Fahrzeugen in die neue Saison – wie bewertest Du diese Vielfalt und welche Ziele verfolgt Mercedes-AMG 2025?

«Das Teilnehmerfeld der DTM 2025 ist mit neun Herstellern so vielfältig und stark besetzt wie nie. Für die Plattform ist das ein äußerst positives Signal. Die ersten Tests haben angedeutet, dass die Leistungsdichte sehr hoch ist – das verspricht Motorsport auf Top-Niveau. Angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen ist diese Entwicklung nicht selbstverständlich und zeigt, wie stark die DTM sportlich sowie als Marke ist. Wenn man sich die konstant hohen Zuschauerzahlen an den Rennstrecken und auch die TV-Präsenz anschaut, wird dies umso deutlicher. Das einzigartige Format mit einem Fahrer pro Fahrzeug – ohne Fahrerwechsel – rückt individuelle Performance und strategische Finesse in den Mittelpunkt. Wir setzen mit unserem Line-up alles daran, den Fahrertitel nach 2021 erneut nach Affalterbach zu holen und den Herstellertitel zu verteidigen.»

Das Reglement wurde etwas überarbeitet. Welche Neuerungen hältst Du für besonders richtungsweisend?

«Grundsätzlich sind alle Neuerungen ein Schritt in die richtige Richtung. Erwähnenswert ist natürlich das neue Sonntags-Format mit zwei Pflichtboxenstopps. Das wird definitiv für zusätzliche Spannung und mehr Action auf der Strecke sorgen. Sollte sich das erste Boxenstoppfenster jedoch zeitlich verschieben, entfällt der zweite Stopp – das wird auch strategisch interessant. Mit dem Pirelli P Zero DHG – einem neuen, nachhaltigeren Reifen mit Naturkautschukanteil – sowie einem umweltfreundlicheren Kraftstoff setzt der ADAC in dieser Saison im Bereich Nachhaltigkeit weitere Impulse. Wie sich diese Komponenten konkret auf unseren Mercedes-AMG GT3 auswirken, wird man erst unter realen Rennbedingungen wirklich beurteilen können. Aber auch das eingeführte Testverbot ist aus budgetärer Sicht eine sehr sinnvolle Maßnahme.»

Der ADAC führt die Wertung «Rookie of the Year» ein. Ist das eine gute Sache?

«Mit dem Rookie of the Year wird eine neue Vergleichsebene für junge Talente geschaffen. In dieser Sonderwertung messen sich ausschließlich Fahrer der FIA-Kategorie Silver- und Gold, die neu in der Serie antreten. Das ist ein zusätzlicher Anreiz für aufstrebende Talente im hochkarätigen DTM-Feld. Mit Tom Kalender und Nicolas Baert in der Silver- sowie Morris Schuring, Gilles Magnus und Ben Green in der Gold-Kategorie treten fünf Piloten in dieser Wertung gegeneinander an. Für unseren Mercedes-AMG Junior-Fahrer Tom Kalender ist das eine willkommene Chance, sich unter gleich eingestuften Newcomern zu beweisen. Die Rookie-Wertung setzt ein starkes Zeichen für die Nachwuchsförderung im GT Sport und ergänzt das DTM-Format auf sportlich sinnvolle Weise.»