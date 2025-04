DJ Tomekk mit exklusivem Konzert bei DTM-Auftakt

Im Rahmen des DTM-Saisonauftakts in Oschersleben gibt DJ Tomekk am Samstagabend ein exklusives Konzert im Fahrerlager. Die Hip-Hop-Legende präsentiert einen neuen Song mit viel DTM-Bezug!

Am DTM-Rennwochenende in Oschersleben erwartet die Besucher auch abseits der Strecke ein echtes Highlight: Hip-Hop-Legende und Multitalent DJ Tomekk, der bereits große Erfolge in den USA feiern konnte, tritt live auf und präsentiert seinen neuen Song «FIONA – Maschinen aus Stahl». Gewidmet ist der Track der «Green Machine» – dem BMW M4 GT3 Evo von DTM-Champion Marco Wittmann.

DJ Tomekk legt am Samstag von 18 bis 19 Uhr am Schaeffler Brandhome direkt an der Rennstrecke auf und sorgt für beste Partystimmung zum DTM-Auftakt.

Bereits im letzten Jahr begeisterte der Produzent und Rapper mit seinem Auftritt die Fans in der Motorsport Arena Oschersleben. Die Stimmung war ausgelassen, der Spaß garantiert.

Kommt vorbei, feiert mit den DTM-Fans und erlebt einen exklusiven Hip-Hop-Act mit einer Prise Benzin!

Wer sich lieber auf das motorsportliche Geschehen in Oschersleben konzentrieren möchte, kann hier einsehen, was wann auf dem technisch anspruchsvollen Kurs in Sachsen-Anhalt passiert.