Lucas Auer triumphiert im Saisonauftakt der DTM

Österreich jubelt: Lucas Auer gewinnt für die Alpennation den Saisonauftakt der DTM in Oschersleben. Im Landraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 gewinnt Auer vor Jordan Pepper im Grasser Racing Team Lamborghini.

Von der Pole-Position zum Sieg: Lucas Auer gewinnt den DTM-Saisonauftakt in Oschersleben. Auer siegt kontrolliert beim DTM-Comeback von Landgraf Motorsport für das Team von Klaus Landgraf. Nach einem schwierigen Jahr 2024 war der Sieg für Auer die perfekte Rückmeldung nach dem Teamwechsel in der DTM!

Rang zwei geht an Jordan Pepper im Grasser Racing Team Lamborghini. Dem Südafrikaner fehlten 0,641 Sekunden auf den siegreichen Mercedes-AMG GT3.

Maro Engel komplettiert im WINWARD Racing Mercedes die Top 3-Positionen, nachdem er vom fünften Startplatz startete.

Ein Rennen zum Vergessen erlebte René Rast, Der Schubert Motorsort BMW M4 GT3 entwickelte nicht die gewohnte Leistung, so dass der dreimalige Meister ans Ende des Feldes zurückfiel. Beim Pflichtboxenstopp stellte Rast den Boliden ab.

Das erste Boxenstoppfenster von Land-Motorsport in der DTM lief nicht gut. Da Feller einige Augenblicke zu früh in die Box kam, zählte der Stop nicht als Pflichtboxenstopp, so dass der Schweizer nochmal in die Box musste.

Ergebnis DTM Oschersleben Rennen 1 (Top 10):

1. Lucas Auer – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

2. Jordan Pepper – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

3. Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

4. Thomas Preining – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

5. Jules Gounon – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

6. Jack Aitken – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

7. Ayhancan Güven – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

8. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

9. Mirko Bortolotti - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3

10. Luca Engstler – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3