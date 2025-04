Ben Green sorgt mit Pole-Position für Sensation! 26.04.2025 - 09:58 Von Jonas Plümer

© DTM Ben Green

Ben Green sorgt bei der DTM in Oschersleben für eine Sensation! In seinem ersten Qualifying in der Rennserie raste das britische Talent bei seinem DTM-Debüt im Emil Frey Racing Ferrari auf die Pole-Position!